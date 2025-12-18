Рейтинг@Mail.ru
Ботсвана и Того намерены открыть дипмиссии в Москве, заявил Лавров - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/lavrov-2062958606.html
Ботсвана и Того намерены открыть дипмиссии в Москве, заявил Лавров
Ботсвана и Того намерены открыть дипмиссии в Москве, заявил Лавров - РИА Новости, 18.12.2025
Ботсвана и Того намерены открыть дипмиссии в Москве, заявил Лавров
Африканские страны Ботсвана и Того намереваются открыть дипломатические представительства в Москве, что российская сторона приветствует, рассказал глава МИД РФ... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T16:09:00+03:00
2025-12-18T16:09:00+03:00
в мире
ботсвана
москва
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg
https://ria.ru/20251216/partnerstvo-2062219232.html
ботсвана
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_edb2039f3f2f8505816228a9929b59a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ботсвана, москва, россия, сергей лавров
В мире, Ботсвана, Москва, Россия, Сергей Лавров
Ботсвана и Того намерены открыть дипмиссии в Москве, заявил Лавров

Лавров: Ботсвана и Того намерены открыть дипмиссии в Москве

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Африканские страны Ботсвана и Того намереваются открыть дипломатические представительства в Москве, что российская сторона приветствует, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Приветствуем планы Ботсваны и Того открыть свои диппредставительства в Москве", - говорится в статье Лаврова для африканских СМИ, приуроченной к проведению министерской конференции Россия-Африка в Египте.
Вторая министерская конференция форума партнерства Россия-Африка пройдет с 19 по 20 декабря в Каире.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Новая реальность российско-африканского партнерства
16 декабря, 08:00
 
В миреБотсванаМоскваРоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала