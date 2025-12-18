https://ria.ru/20251218/lavrov-2062958606.html
Ботсвана и Того намерены открыть дипмиссии в Москве, заявил Лавров
Ботсвана и Того намерены открыть дипмиссии в Москве, заявил Лавров - РИА Новости, 18.12.2025
Ботсвана и Того намерены открыть дипмиссии в Москве, заявил Лавров
Африканские страны Ботсвана и Того намереваются открыть дипломатические представительства в Москве, что российская сторона приветствует, рассказал глава МИД РФ... РИА Новости, 18.12.2025
Ботсвана и Того намерены открыть дипмиссии в Москве, заявил Лавров
