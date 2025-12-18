Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудит с главами МИД Африки инвестиции и экономику - РИА Новости, 18.12.2025
14:52 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/lavrov-2062933188.html
Лавров обсудит с главами МИД Африки инвестиции и экономику
Лавров обсудит с главами МИД Африки инвестиции и экономику - РИА Новости, 18.12.2025
Лавров обсудит с главами МИД Африки инвестиции и экономику
Министр иностранных дел Сергей Лавров встретится с главами МИД африканских государств в рамках Второй министерской конференции Россия-Африка в Каире, особое... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T14:52:00+03:00
2025-12-18T14:52:00+03:00
в мире
каир (город)
россия
египет
мария захарова
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
https://ria.ru/20251216/lavrov-2062339209.html
каир (город)
россия
египет
в мире, каир (город), россия, египет, мария захарова, сергей лавров
В мире, Каир (город), Россия, Египет, Мария Захарова, Сергей Лавров
Лавров обсудит с главами МИД Африки инвестиции и экономику

Захарова: Лавров обсудит с главами МИД Африки инвестиции и экономику

Сергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров встретится с главами МИД африканских государств в рамках Второй министерской конференции Россия-Африка в Каире, особое внимание будет уделено развитию отношений в торгово-экономической и инвестиционных сферах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Вторая министерская конференция Россия-Африка состоится 19-20 декабря в Каире, Египет.
"Глава российского внешнеполитического ведомства примет участие во Второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка, которая состоится в Каире и станет первым мероприятием в таком формате на африканской земле. Главы внешнеполитических ведомств России и государств Африки, а также руководители исполнительных органов интеграционных объединений континента проведут обстоятельный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам российско-африканской повестки с акцентом на выполнение в полном объеме плана действий форума на период с 2023 по 2026 года", - сказала Захарова на брифинге.
"Особое внимание будет уделено развитию отношений в торгово-экономической, инвестиционной сферах, обсуждение перспективных направлений дальнейшего взаимодействия", - добавила Захарова.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Лавров назвал африканское направление одним из приоритетов России
16 декабря, 12:10
 
В миреКаир (город)РоссияЕгипетМария ЗахароваСергей Лавров
 
 
