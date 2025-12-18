Лавров обсудит с главами МИД Африки инвестиции и экономику

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров встретится с главами МИД африканских государств в рамках Второй министерской конференции Россия-Африка в Каире, особое внимание будет уделено развитию отношений в торгово-экономической и инвестиционных сферах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.