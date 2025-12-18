Лавров обсудит с главами МИД Африки инвестиции и экономику

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров встретится с главами МИД африканских государств в рамках Второй министерской конференции Россия-Африка в Каире, особое внимание будет уделено развитию отношений в торгово-экономической и инвестиционных сферах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Глава российского внешнеполитического ведомства примет участие во Второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка, которая состоится в Каире и станет первым мероприятием в таком формате на африканской земле. Главы внешнеполитических ведомств России и государств Африки, а также руководители исполнительных органов интеграционных объединений континента проведут обстоятельный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам российско-африканской повестки с акцентом на выполнение в полном объеме плана действий форума на период с 2023 по 2026 года", - сказала Захарова на брифинге.
"Особое внимание будет уделено развитию отношений в торгово-экономической, инвестиционной сферах, обсуждение перспективных направлений дальнейшего взаимодействия", - добавила Захарова.
