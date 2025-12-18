Рейтинг@Mail.ru
14:29 18.12.2025 (обновлено: 14:35 18.12.2025)
сергей лавров, в мире, россия
Сергей Лавров, В мире, Россия
Запад активно вмешивается в выборы в других странах, заявил Лавров

Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Запад активно вмешивается в выборы в других странах, их "электоральный неоколониализм" представляет угрозу странам мирового большинства, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Одно из наиболее ярких неоколониальных проявлений – это вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Запад в своей деятельности никогда эти методы не отбрасывал... К настоящему времени то, что мы имеем полное право назвать "электоральный неоколониализм", оформилось во вполне определённую угрозу для стран мирового большинства", - сказал он в ходе заседания комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству.
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Заявление Путина о "подсвинках" вызвало бурную реакцию на Западе
Сергей ЛавровВ миреРоссия
 
 
