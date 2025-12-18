Рейтинг@Mail.ru
МИД противодействует внешнему вмешательству в дела России, заявил Лавров
14:25 18.12.2025 (обновлено: 15:07 18.12.2025)
МИД противодействует внешнему вмешательству в дела России, заявил Лавров
МИД противодействует внешнему вмешательству в дела России, заявил Лавров
МИД России активно противодействует иностранному вмешательству во внутренние дела страны, заявил глава министерства Сергей Лавров. РИА Новости, 18.12.2025
россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
МИД противодействует внешнему вмешательству в дела России, заявил Лавров

Лавров: МИД противодействует внешнему вмешательству во внутренние дела России

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. МИД России активно противодействует иностранному вмешательству во внутренние дела страны, заявил глава министерства Сергей Лавров.
"Наша внешнеполитическая служба во взаимодействии с другими ведомствами активно противодействует вмешательству во внутренние дела. Сотрудничаем на этом, как и на всех других направлениях, с нашими парламентариями, с политическими партиями", - сказал он в ходе заседания Комиссии Генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству.
Как отметил министр, Россия находится в фокусе особого внимания западных геополитических "инженеров".
Лавров добавил, что Россия уже сталкивалась с беспрецедентным количеством попыток вмешательства во время президентских выборов в 2024 году.
"Все вышеперечисленное коснется и предстоящих осенью 2026 года выборов в Государственную Думу Российской Федерации. У нас не должно быть иллюзий, поэтому мы должны быть готовы к этому, и, конечно, будем готовы", - подчеркнул министр.
