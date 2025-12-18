МИД противодействует внешнему вмешательству в дела России, заявил Лавров

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. МИД России активно противодействует иностранному вмешательству во внутренние дела страны, заявил глава министерства Сергей Лавров.
"Наша внешнеполитическая служба во взаимодействии с другими ведомствами активно противодействует вмешательству во внутренние дела. Сотрудничаем на этом, как и на всех других направлениях, с нашими парламентариями, с политическими партиями", - сказал он в ходе заседания Комиссии Генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству.
Как отметил министр, Россия находится в фокусе особого внимания западных геополитических "инженеров".
Лавров добавил, что Россия уже сталкивалась с беспрецедентным количеством попыток вмешательства во время президентских выборов в 2024 году.
"Все вышеперечисленное коснется и предстоящих осенью 2026 года выборов в Государственную Думу Российской Федерации. У нас не должно быть иллюзий, поэтому мы должны быть готовы к этому, и, конечно, будем готовы", - подчеркнул министр.