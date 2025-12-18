https://ria.ru/20251218/lavrov-2062923684.html
Лавров прокомментировал отказ США от "европейской демократии"
Лавров прокомментировал отказ США от "европейской демократии" - РИА Новости, 18.12.2025
Лавров прокомментировал отказ США от "европейской демократии"
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал серьезным показателем, что США больше не хотят такой "демократии", какой ее понимают в Европе. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T14:23:00+03:00
2025-12-18T14:23:00+03:00
2025-12-18T14:34:00+03:00
Лавров прокомментировал отказ США от "европейской демократии"
Лавров назвал серьезным показателем то, что США не хотят демократии как в Европе