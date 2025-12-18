Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал отказ США от "европейской демократии"
14:23 18.12.2025 (обновлено: 14:34 18.12.2025)
Лавров прокомментировал отказ США от "европейской демократии"
Лавров прокомментировал отказ США от "европейской демократии"
в мире, сша, европа, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, единая россия
В мире, США, Европа, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Единая Россия
Лавров прокомментировал отказ США от "европейской демократии"

Лавров назвал серьезным показателем то, что США не хотят демократии как в Европе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал серьезным показателем, что США больше не хотят такой "демократии", какой ее понимают в Европе.
«
"То, что сейчас Соединенные Штаты не хотят больше такой "демократии", как она понимается в Европе - это серьезный показатель", - сказал Лавров на заседании комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Кулеба призвал ЕС развестись с США
Вчера, 11:17
 
В миреСШАЕвропаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияЕдиная Россия
 
 
