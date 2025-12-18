В Кузбассе нашли мужчину, изнасиловавшего и убившего двух девочек в 90-х

КЕМЕРОВО, 18 дек – РИА Новости. Следователи в Кемеровской области при помощи молекулярно-генетической экспертизы с применением современных методик нашли мужчину, изнасиловавшего и убившего двух девочек и пожилую женщину в 90-х, он задержан, дело направлено в суд, сообщают пресс-службы СУ СК и прокуратуры региона.
Следственный комитет по Кемеровской области завершил расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Алтайского края после повторной молекулярно-генетической экспертизы с применением современных методик. По данным прокуратуры региона, в октябре 1995 года обвиняемый, проживавший Салаире, изнасиловал пожилую женщину. Чтобы скрыть преступление, он застрелил ее из гладкоствольного малокалиберного оружия.
"Установлено, что в ноябре 1995 года на пустыре в Салаире было обнаружено тело 14-летней девочки с признаками насильственной смерти… В ноябре 1996 года была объявлена в розыск вторая несовершеннолетняя. Ее тело также со следами насилия нашли в марте 1997 года на территории золоторудника в том же городе. По заключениям судебно-медицинских экспертиз, обе девочки скончались от механической асфиксии (удушения). Следствием также установлено, что перед убийством девочки подверглись сексуальному насилию", – говорится в сообщении пресс-службы СУ СК Кемеровской области.
Мужчину обвиняют по пунктам "е, з, и" статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство).
"В марте 2025 года из биологических материалов, изъятых с тел погибших, удалось получить ДНК-профиль преступника. Мужчина был задержан в Новосибирской области и доставлен в Кемерово для проведения следственных действий. Вину в совершении преступлений обвиняемый не признал. Уголовное дело направлено в Гурьевский городской суд для рассмотрения по существу", – сообщили в прокуратуре.