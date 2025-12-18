https://ria.ru/20251218/krym-2062933053.html
Над Крымом и Брянской областью сбили три беспилотника
Дежурные средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника над Крымом и один - над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.12.2025
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
