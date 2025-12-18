https://ria.ru/20251218/krym-2062896157.html
Аксенов рассказал о мерах поддержки участников СВО в Крыму
Аксенов рассказал о мерах поддержки участников СВО в Крыму
Аксенов рассказал о мерах поддержки участников СВО в Крыму
Более 40 мер поддержки участников спецоперации и их родных действуют в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 18.12.2025
республика крым
россия
сергей аксенов (политик)
республика крым
россия
Аксенов рассказал о мерах поддержки участников СВО в Крыму
Аксенов: в Крыму действуют более 40 мер поддержки участников СВО