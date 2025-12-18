Рейтинг@Mail.ru
Аксенов рассказал о мерах поддержки участников СВО в Крыму - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/krym-2062896157.html
Аксенов рассказал о мерах поддержки участников СВО в Крыму
Аксенов рассказал о мерах поддержки участников СВО в Крыму - РИА Новости, 18.12.2025
Аксенов рассказал о мерах поддержки участников СВО в Крыму
Более 40 мер поддержки участников спецоперации и их родных действуют в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T12:58:00+03:00
2025-12-18T12:58:00+03:00
республика крым
россия
сергей аксенов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155741/88/1557418828_0:0:2962:1667_1920x0_80_0_0_8a78b0c8234504ab59753d3a2f10033f.jpg
https://ria.ru/20251215/yakushev-2062127331.html
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155741/88/1557418828_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_b8479f27f1b6429d3fcef68a6baabb1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, россия, сергей аксенов (политик)
Республика Крым, Россия, Сергей Аксенов (политик)
Аксенов рассказал о мерах поддержки участников СВО в Крыму

Аксенов: в Крыму действуют более 40 мер поддержки участников СВО

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкСергей Аксенов
Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Сергей Аксенов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Более 40 мер поддержки участников спецоперации и их родных действуют в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Более 40 мер поддержки военнослужащих и членов их семей приняты различного уровня", - сказал Аксенов в эфире "России 24".
По его словам, для всех крымчан является делом чести поддержать президента, российских военнослужащих и Россию.
Президент Владимир Путин и секретарь генсовета Единой России Владимир Якушев во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Путин обсудил с секретарем генсовета ЕР поддержку участников СВО
15 декабря, 13:50
 
Республика КрымРоссияСергей Аксенов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала