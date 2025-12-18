Крым полностью вписался в российское пространство, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Крым полностью вписался в состав России, интегрировавшись в российское пространство на всех уровнях, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Мы сегодня ничем не отличаемся ни от одного субъекта на материке. Все, кто приезжает работать или как гости в республику, это замечают. Мы полноценно Россия с точки зрения наличия сервиса, уровня жизни и всего остального. Мы уже полностью вписались в нашу повседневную жизнь. Мы - Российская Федерация", - сказал Аксенов в эфире "России 24".
По его словам, Крым полностью интегрирован в российское пространство, в том числе в законодательной сфере.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".