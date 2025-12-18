Кремль не гонится за рекордами на прямой линии с Путиным, заявил Песков

Рейтинг@Mail.ru
19:49 18.12.2025
Кремль не гонится за рекордами на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время подготовки площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Кремль не гонится за рекордами на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Никто за рекордами не гонится... Нет ни желания устанавливать рекорды, ни задачи. И это не место, где нужно по времени устанавливать рекорды. Рекорды должны устанавливаться по удовлетворенности граждан и журналистов", - сказал Песков. Видео его заявления опубликовала радиостанция "Маяк".
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, выйдет в эфир в пятницу в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Сайт "Итоги года с Владимиром Путиным" внесли в белый список
Вчера, 18:26
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
