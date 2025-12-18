В Кремле рассказали о решении вопросов россиян после прямой линии Путина

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Народный фронт" и правительство после прямой линии президента РФ Владимира Путина целый год занимаются решением вопросов граждан, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
итоги года с владимиром путиным — 2025
Московский Кремль. Архивное фото