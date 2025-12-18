Рейтинг@Mail.ru
Технологии ИИ совершили большой шаг вперед за год, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2025
19:32 18.12.2025
Технологии ИИ совершили большой шаг вперед за год, заявил Песков
Технологии ИИ совершили большой шаг вперед за год, заявил Песков
технологии, россия, владимир путин, дмитрий песков, итоги года с владимиром путиным — 2025
Технологии, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Технологии ИИ совершили большой шаг вперед за год, заявил Песков

Песков: каждый год ИИ учится и действительно становится лучше

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта, задействованные при подготовке прямой линии президента РФ Владимира Путина, сделали большой шаг вперед и серьезно продвинулись за прошедший год, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В прошлом году в ходе подготовки к прямой линии он отмечал, что искусственный интеллект еще не справляется с обработкой эмоциональных обращений россиян, это может сделать только человек.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Названы регионы-лидеры по числу обращений на "Итоги года с Путиным"
13 декабря, 11:58
"Шаг вперед большой сделан. Я не думаю, что когда-то появится языковая модель, которая будет свободно ориентироваться в великом и могучем русском языке. Всё-таки я думаю, что здесь будет полный приоритет у человека, знаете, с нашими двойными, тройными значениями слов", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
Вместе с тем он отметил, что возможности искусственного интеллекта действительно продвинулись за это время.
"Каждый год система учится, и она действительно помогает", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Кремле рассказали об обработке обращений для прямой линии Путина
20 ноября, 13:14
 
