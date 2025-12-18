https://ria.ru/20251218/kreml-2063042688.html
Технологии ИИ совершили большой шаг вперед за год, заявил Песков
Технологии ИИ совершили большой шаг вперед за год, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2025
Технологии ИИ совершили большой шаг вперед за год, заявил Песков
Технологии искусственного интеллекта, задействованные при подготовке прямой линии президента РФ Владимира Путина, сделали большой шаг вперед и серьезно... РИА Новости, 18.12.2025
россия
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта, задействованные при подготовке прямой линии президента РФ Владимира Путина, сделали большой шаг вперед и серьезно продвинулись за прошедший год, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В прошлом году в ходе подготовки к прямой линии он отмечал, что искусственный интеллект еще не справляется с обработкой эмоциональных обращений россиян, это может сделать только человек.
"Шаг вперед большой сделан. Я не думаю, что когда-то появится языковая модель, которая будет свободно ориентироваться в великом и могучем русском языке. Всё-таки я думаю, что здесь будет полный приоритет у человека, знаете, с нашими двойными, тройными значениями слов", - сказал Песков
в эфире телеканала "Россия 24".
Вместе с тем он отметил, что возможности искусственного интеллекта действительно продвинулись за это время.
"Каждый год система учится, и она действительно помогает", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным
", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.