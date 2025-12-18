Технологии ИИ совершили большой шаг вперед за год, заявил Песков

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта, задействованные при подготовке прямой линии президента РФ Владимира Путина, сделали большой шаг вперед и серьезно продвинулись за прошедший год, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В прошлом году в ходе подготовки к прямой линии он отмечал, что искусственный интеллект еще не справляется с обработкой эмоциональных обращений россиян, это может сделать только человек.

"Шаг вперед большой сделан. Я не думаю, что когда-то появится языковая модель, которая будет свободно ориентироваться в великом и могучем русском языке. Всё-таки я думаю, что здесь будет полный приоритет у человека, знаете, с нашими двойными, тройными значениями слов", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".

Вместе с тем он отметил, что возможности искусственного интеллекта действительно продвинулись за это время.

"Каждый год система учится, и она действительно помогает", - подчеркнул пресс-секретарь президента.