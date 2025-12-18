https://ria.ru/20251218/kreml-2063037970.html
Песков рассказал об экономической стороне украинского урегулирования
Песков рассказал об экономической стороне украинского урегулирования
Различные экономические сюжеты могут быть в контексте украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2025
Песков: экономические сюжеты могут быть в контексте украинского урегулирования