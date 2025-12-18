Рейтинг@Mail.ru
Кремль считает необходимым давать СМИ недружественных стран видеть Путина
18:42 18.12.2025 (обновлено: 18:53 18.12.2025)
Кремль считает необходимым давать СМИ недружественных стран видеть Путина
Кремль считает необходимым давать СМИ недружественных стран видеть Путина

Песков: нужно давать СМИ из недружественных стран возможность слышать Путина

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Кремль считает необходимым давать СМИ из недружественных стран возможность видеть и слышать президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть компании, которые здесь остались, которые считают необходимым хоть как-то претендовать на то, чтобы отражать российский угол при освещении событий. У кого-то это получается, у кого-то робко получается, но, тем не менее, мы все равно считаем необходимым давать им возможность видеть и слышать нашего президента", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
