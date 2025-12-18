Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о роли ИИ при подготовке к прямой линии Путина
18.12.2025
Песков рассказал о роли ИИ при подготовке к прямой линии Путина
Песков рассказал о роли ИИ при подготовке к прямой линии Путина
Организаторы прямой линии президента РФ Владимира Путина имеют полную картину по 2 миллионам обращений граждан благодаря возможностям искусственного интеллекта, РИА Новости, 18.12.2025
Песков рассказал о роли ИИ при подготовке к прямой линии Путина

© РИА Новости
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Организаторы прямой линии президента РФ Владимира Путина имеют полную картину по 2 миллионам обращений граждан благодаря возможностям искусственного интеллекта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Прямо сейчас мы перешли через 2 миллиона обращений и вопросов граждан. 2 миллиона за 13 дней разобрать невозможно. И даже невозможно не то что проанализировать, даже понять просто из каких регионов, дифференцировать и так далее, а искусственный интеллект помогает нам это сделать. И мы имеем полную картину по этим 2 миллионам уже сейчас", - сказал Песков.
Видео опубликовала радиостанция "Маяк".
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, выйдет в эфир в пятницу в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024 году, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Подготовка к программе Итоги года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Появились кадры подготовки к прямой линии с Путиным
© 2025 МИА «Россия сегодня»
