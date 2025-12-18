В Кремле рады интересу детей к прямой линии Путина

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным обращаются россияне до 18 лет, и это отрадно видеть.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, выйдет в эфир в пятницу в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024 году, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.