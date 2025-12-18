Рейтинг@Mail.ru
Потребкредитование в России в 2025 году упало вдвое
05:17 18.12.2025
Потребкредитование в России в 2025 году упало вдвое
Российские банки за январь-ноябрь снизили выдачу потребительских кредитов россиянам в два раза - до трех триллионов рублей, подсчитали для РИА Новости в... РИА Новости, 18.12.2025
экономика, россия, олег лагуткин, новый год
Экономика, Россия, Олег Лагуткин, Новый год
Потребкредитование в России в 2025 году упало вдвое

Денежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские банки за январь-ноябрь снизили выдачу потребительских кредитов россиянам в два раза - до трех триллионов рублей, подсчитали для РИА Новости в компании "Скоринг бюро".
Объем выдач потребкредитов за 11 месяцев текущего года составил около 2,97 триллиона рублей, что вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда сумма составляла 5,85 триллиона рублей.
Юрист рассказал, в каком случае банк обязан аннулировать кредит
8 декабря, 03:07
При этом количество выданных ссуд составило 18,1 миллиона единиц против 33,7 миллиона за аналогичный период прошлого года.
Кроме того, в ноябре 2025 года зафиксирован наименьший объем выдач за последние четыре месяца - чуть менее 298 миллиардов рублей. При этом число выданных потребительских кредитов за последний месяц осени составило всего 160,9 тысячи - настолько низкого значения не было с февраля.
Генеральный директор "Скоринг бюро" Олег Лагуткин объяснил снижение объемов выдачи потребительских кредитов действиями регулятора. Так, ЦБ РФ длительное время активно ужесточал регулирование рынка, в частности через макропруденциальные лимиты. Также был введен период охлаждения, который был направлен на противодействие мошенникам, а "в реальности привел, в том числе, к снижению выдаваемых сумм кредитов", сказал он.
"В дополнение к регуляторным ограничениям высокая ключевая ставка тянула вверх и ставки кредитования, что с одной стороны снижало одобряемые суммы кредитов, а с другой отталкивало многих потребителей от получения заемных средств. Все эти и ряд иных мероприятий в этом году привели к нужному регулятору результату – сокращение объемов кредитования физических лиц", - заключил Лагуткин.
Экономист объяснила, когда невыгодно досрочно закрывать кредит
18 ноября, 02:17
 
