Потребкредитование в России в 2025 году упало вдвое

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские банки за январь-ноябрь снизили выдачу потребительских кредитов россиянам в два раза - до трех триллионов рублей, подсчитали для РИА Новости в компании "Скоринг бюро".

Объем выдач потребкредитов за 11 месяцев текущего года составил около 2,97 триллиона рублей, что вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда сумма составляла 5,85 триллиона рублей.

При этом количество выданных ссуд составило 18,1 миллиона единиц против 33,7 миллиона за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, в ноябре 2025 года зафиксирован наименьший объем выдач за последние четыре месяца - чуть менее 298 миллиардов рублей. При этом число выданных потребительских кредитов за последний месяц осени составило всего 160,9 тысячи - настолько низкого значения не было с февраля.

Генеральный директор "Скоринг бюро" Олег Лагуткин объяснил снижение объемов выдачи потребительских кредитов действиями регулятора. Так, ЦБ РФ длительное время активно ужесточал регулирование рынка, в частности через макропруденциальные лимиты. Также был введен период охлаждения, который был направлен на противодействие мошенникам, а "в реальности привел, в том числе, к снижению выдаваемых сумм кредитов", сказал он.