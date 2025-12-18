https://ria.ru/20251218/krasnojarsk-2062823627.html
При пожаре в цветочной лавке в Красноярске погиб человек
Один человек погиб при пожаре в цветочной лавке в Красноярске, возгорание распространилось на 50 "квадратов", сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС РФ. РИА Новости, 18.12.2025
красноярск
россия
