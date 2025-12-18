Рейтинг@Mail.ru
ВС России сорвали попытки украинских боевиков прорваться в Красноармейск
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 18.12.2025
ВС России сорвали попытки украинских боевиков прорваться в Красноармейск
ВС России сорвали попытки украинских боевиков прорваться в Красноармейск - РИА Новости, 18.12.2025
ВС России сорвали попытки украинских боевиков прорваться в Красноармейск
Российские подразделения группировки "Центр" пресекли попытки прорыва штурмовиков ВСУ со стороны населенного пункта Шевченко на северные окраины промзоны... РИА Новости, 18.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
россия
красноармейск
донецкая народная республика
ВС России сорвали попытки украинских боевиков прорваться в Красноармейск

ВС РФ пресекли попытки прорывов ВСУ на северные окраины промзоны Красноармейска

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" пресекли попытки прорыва штурмовиков ВСУ со стороны населенного пункта Шевченко на северные окраины промзоны Красноармейска в Донецкой Народной Республике, уничтожены 42 боевика и 14 единиц военной техники, сообщило в четверг Минобороны России.
"Пресечены попытки прорыва штурмовых групп ВСУ по лесополосам со стороны населенного пункта Шевченко на северные окраины промзоны города Красноармейска Донецкой Народной Республики. Уничтожено 42 боевика и 14 единиц военной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
