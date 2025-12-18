https://ria.ru/20251218/krasnoarmeysk-2062900996.html
ВС России сорвали попытки украинских боевиков прорваться в Красноармейск
ВС России сорвали попытки украинских боевиков прорваться в Красноармейск - РИА Новости, 18.12.2025
ВС России сорвали попытки украинских боевиков прорваться в Красноармейск
Российские подразделения группировки "Центр" пресекли попытки прорыва штурмовиков ВСУ со стороны населенного пункта Шевченко на северные окраины промзоны... РИА Новости, 18.12.2025
ВС России сорвали попытки украинских боевиков прорваться в Красноармейск
ВС РФ пресекли попытки прорывов ВСУ на северные окраины промзоны Красноармейска