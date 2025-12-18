ВС России сорвали попытки украинских боевиков прорваться в Красноармейск

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" пресекли попытки прорыва штурмовиков ВСУ со стороны населенного пункта Шевченко на северные окраины промзоны Красноармейска в Донецкой Народной Республике, уничтожены 42 боевика и 14 единиц военной техники, сообщило в четверг Минобороны России.