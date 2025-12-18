Рейтинг@Mail.ru
06:43 18.12.2025 (обновлено: 09:27 18.12.2025)
КПРФ предложила ввести повышенный налог на сверхприбыль банков
экономика, юрий афонин, госдума рф
Экономика, Юрий Афонин, Госдума РФ
Юрий Афонин. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредседателя партии Юрием Афониным предложили ввести повышенный налог для банков в размере 20% от их сверхприбыли за период с 2021 по 2024 годы.
Соответствующее обращение коммунисты направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
"По итогам 2025 года ожидается прирост активов российских банков на уровне 6-8%, что является показателем стабильного финансового положения банковского сектора, которое происходит за счет увеличения процентных ставок по потребительским кредитам и сокращения, в том числе, льготных программ по кредитованию и ипотеке для отдельных категорий граждан. В связи с этим считаем целесообразным ввести повышенный налог на сверхприбыль банков и установить налоговую ставку в размере 20% от денежного выражения сверхприбыли (превышения средней арифметической величины прибыли банков за период с 2021 года по 2024 год)", - говорится в тексте обращения.
В беседе с РИА Новости депутат Госдумы Юрий Афонин отметил, что, по данным Центробанка, российские банки в 2024 году получили более 4 триллионов рублей чистой прибыли, что на 25% превышает показатели 2023 года.
"При этом высокая доходность банков сопровождается ростом закредитованности населения, ограничением доступа граждан и промышленных предприятий к кредитам из-за непосильных процентных ставок и ростом цен на продукты питания и продовольственные товары", - отметил депутат.
Афонин также подчеркнул, что введение повышенного налога на сверхприбыль банков позволит направить дополнительные средства в федеральный бюджет для поддержки социальных программ, не создавая дополнительной нагрузки на население и малый бизнес.
