Эксперт предрек новый фронт противостояния между США и Китаем - РИА Новости, 18.12.2025
09:13 18.12.2025
Эксперт предрек новый фронт противостояния между США и Китаем
Эксперт предрек новый фронт противостояния между США и Китаем
в мире
камбоджа
таиланд
сша
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
в мире, камбоджа, таиланд, сша, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Камбоджа, Таиланд, США, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
© AP Photo / Wason WanichakornСолдат армии Тайланда
Солдат армии Тайланда . Архивное фото
АНКАРА, 18 дек – РИА Новости. Эскалация конфликта между Таиландом и Камбоджей в юго-восточной Азии может перерасти в новый фронт глобального противостояния между США и Китаем, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил турецкий политический эксперт и журналист Ибрагим Карагюль.
Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.
"Происходящее не следует рассматривать как локальный конфликт между двумя государствами. Таиланд является союзником США, тогда как Камбоджа ориентирована на Китай, что придает противостоянию более широкий геополитический характер", - заявил собеседник агентства.
Карагюль считает, что дальнейшая эскалация может привести к вовлечению других стран региона. В частности, по его словам, в конфликт может быть втянут Лаос, а Пекин, вероятно, официально заявит о поддержке Камбоджи. Он также не исключил распространения напряженности на Малайзию и Мьянму, подчеркнув, что Малайзии в этих условиях необходимо укреплять свой оборонный потенциал.
Эксперт призвал воспринимать происходящее в юго-восточной Азии со всей серьезностью, указав, что регион может стать ареной прямого соперничества между США и Китаем.
В этом контексте турецкий эксперт связал развитие ситуации с другими потенциальными очагами глобальной нестабильности, включая тайваньский вопрос, отметив, что новые фронты мирового противостояния столь же реальны, как и продолжающийся кризис вокруг Украины.
Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Новостной портал Khaosod написал, что камбоджийские солдаты открыли огонь по сотрудникам службы безопасности королевства, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эти сведения, уточнив, что именно тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.
Таиландский премьер Анутхин Чанвиракун объявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Камбоджи призвало мировое сообщество осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения": декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя государствами и подписана обеими сторонами 26 октября в Куала-Лумпуре в присутствии лидеров США и Малайзии.
Заголовок открываемого материала