Эксперт предрек новый фронт противостояния между США и Китаем

АНКАРА, 18 дек – РИА Новости. Эскалация конфликта между Таиландом и Камбоджей в юго-восточной Азии может перерасти в новый фронт глобального противостояния между США и Китаем, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил турецкий политический эксперт и журналист Ибрагим Карагюль.
Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.
Карагюль считает, что дальнейшая эскалация может привести к вовлечению других стран региона. В частности, по его словам, в конфликт может быть втянут Лаос, а Пекин, вероятно, официально заявит о поддержке Камбоджи. Он также не исключил распространения напряженности на Малайзию и Мьянму, подчеркнув, что Малайзии в этих условиях необходимо укреплять свой оборонный потенциал.
Эксперт призвал воспринимать происходящее в юго-восточной Азии со всей серьезностью, указав, что регион может стать ареной прямого соперничества между США и Китаем.
В этом контексте турецкий эксперт связал развитие ситуации с другими потенциальными очагами глобальной нестабильности, включая тайваньский вопрос, отметив, что новые фронты мирового противостояния столь же реальны, как и продолжающийся кризис вокруг Украины.
Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Новостной портал Khaosod написал, что камбоджийские солдаты открыли огонь по сотрудникам службы безопасности королевства, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эти сведения, уточнив, что именно тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.
Таиландский премьер Анутхин Чанвиракун объявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Камбоджи призвало мировое сообщество осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения": декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя государствами и подписана обеими сторонами 26 октября в Куала-Лумпуре в присутствии лидеров США и Малайзии.