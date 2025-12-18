Рейтинг@Mail.ru
Крупные федеральные компании заходят в Крым, сообщил Аксенов
12:18 18.12.2025
Крупные федеральные компании заходят в Крым, сообщил Аксенов
Крупные федеральные компании заходят в Крым, процесс идет динамично, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 18.12.2025
экономика, республика крым, сергей аксенов (политик), сбербанк россии
Экономика, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Сбербанк России
Крупные федеральные компании заходят в Крым, сообщил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Крупные федеральные компании заходят в Крым, процесс идет динамично, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Заходят крупные компании. Ключевые структуры, такие как Сбербанк, ВТБ, решение приняли и уже полностью работают на территории республики Крым. Динамика на заход крупного российского бизнеса уже изменилась. По большому счету, все практически структуры такие решения для себя приняли, и мы видим, что поступательно этот процесс идет динамично", - сказал Аксенов в эфире "Россия 24".
При этом он уверен, что динамика захода в Крым крупных компаний приобретет массовый характер после завершения СВО.
