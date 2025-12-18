https://ria.ru/20251218/kompanii-2062882475.html
Крупные федеральные компании заходят в Крым, сообщил Аксенов
Крупные федеральные компании заходят в Крым, сообщил Аксенов - РИА Новости, 18.12.2025
Крупные федеральные компании заходят в Крым, сообщил Аксенов
Крупные федеральные компании заходят в Крым, процесс идет динамично, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T12:18:00+03:00
2025-12-18T12:18:00+03:00
2025-12-18T12:18:00+03:00
экономика
республика крым
сергей аксенов (политик)
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004774949_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81cb87149262fc25390f3de388a3e42e.jpg
https://ria.ru/20251217/lukashenko-2062517252.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004774949_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dad2150636bfce6996373f12ca302618.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, республика крым, сергей аксенов (политик), сбербанк россии
Экономика, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Сбербанк России
Крупные федеральные компании заходят в Крым, сообщил Аксенов
Аксенов заявил о динамичном заходе крупных федеральных компаний в Крым