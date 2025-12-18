Активистке Казанцевой* заочно дали девять лет колонии

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Суд заочно приговорил иноагента и ЛГБТ-активистку** Александру Казанцеву* к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за фейки о ВС РФ, вовлечение в деятельность экстремистской организации и уклонение от обязанностей иноагента, Суд заочно приговорил иноагента и ЛГБТ-активистку** Александру Казанцеву* к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за фейки о ВС РФ, вовлечение в деятельность экстремистской организации и уклонение от обязанностей иноагента, сообщает столичная прокуратура.

По информации прокуратуры, Казанцева* заочно приговорена к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке в отсутствие подсудимой, находящейся в розыске. В отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Александра Казанцева* признана виновной по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, по мотивам политической ненависти), части 1.1 статьи 282.2 (вербовка и иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации), части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности), части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным прокуратуры, в феврале 2025 года Казанцева* разместила на странице в одной из социальных сетей публикацию, содержащую заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ в ходе СВО.

Также, являясь сторонником идеологии движения, деятельность которого запрещена решением Верховного суда России и которое признано экстремистским, с декабря 2023 года по май 2025 года стала участвовать в нем, систематически совершая действия, направленные на вовлечение в него других людей.

"Кроме того, признанная иностранным агентом Казанцева* была дважды в течение года привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ), однако в нарушение требований законодательства Российской Федерации продолжила распространение в одной из социальных сетей материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента", - добавили в надзорном органе.

Ранее суд заочно выдал санкцию на ее арест по обвинению в несоблюдении обязанностей иноагента, срок ареста установлен на два месяца с момента задержания или экстрадиции.

В октябре Казанцева* была внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесена в перечень террористов и экстремистов.