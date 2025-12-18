Рейтинг@Mail.ru
Активистке Казанцевой* заочно дали девять лет колонии - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 18.12.2025 (обновлено: 13:31 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/kolonii-2062899854.html
Активистке Казанцевой* заочно дали девять лет колонии
Активистке Казанцевой* заочно дали девять лет колонии - РИА Новости, 18.12.2025
Активистке Казанцевой* заочно дали девять лет колонии
Суд заочно приговорил иноагента и ЛГБТ-активистку** Александру Казанцеву* к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за фейки РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T13:09:00+03:00
2025-12-18T13:31:00+03:00
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047318448_0:152:1250:855_1920x0_80_0_0_b0961c768585663b8656d114b9caad86.jpg
https://ria.ru/20251216/kotrikadze-2062272322.html
https://ria.ru/20251205/sud-2060210073.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047318448_0:35:1250:972_1920x0_80_0_0_72507118ebea40583102340a4cbc9553.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия
Россия, Происшествия
Активистке Казанцевой* заочно дали девять лет колонии

Казанцевой заочно дали девять лет колонии за фейки о ВС РФ

© Фото : соцсети активисткиАлександра Казанцева*
Александра Казанцева* - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : соцсети активистки
Александра Казанцева*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Суд заочно приговорил иноагента и ЛГБТ-активистку** Александру Казанцеву* к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за фейки о ВС РФ, вовлечение в деятельность экстремистской организации и уклонение от обязанностей иноагента, сообщает столичная прокуратура.
По информации прокуратуры, Казанцева* заочно приговорена к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке в отсутствие подсудимой, находящейся в розыске. В отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Екатерина Котрикадзе* - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Обвиняемая в фейках журналистка Котрикадзе* имеет ВНЖ США
16 декабря, 04:16
"Александра Казанцева* признана виновной по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, по мотивам политической ненависти), части 1.1 статьи 282.2 (вербовка и иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации), части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности), части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным прокуратуры, в феврале 2025 года Казанцева* разместила на странице в одной из социальных сетей публикацию, содержащую заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ в ходе СВО.
Также, являясь сторонником идеологии движения, деятельность которого запрещена решением Верховного суда России и которое признано экстремистским, с декабря 2023 года по май 2025 года стала участвовать в нем, систематически совершая действия, направленные на вовлечение в него других людей.
"Кроме того, признанная иностранным агентом Казанцева* была дважды в течение года привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ), однако в нарушение требований законодательства Российской Федерации продолжила распространение в одной из социальных сетей материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента", - добавили в надзорном органе.
Ранее суд заочно выдал санкцию на ее арест по обвинению в несоблюдении обязанностей иноагента, срок ареста установлен на два месяца с момента задержания или экстрадиции.
В октябре Казанцева* была внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесена в перечень террористов и экстремистов.
** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
Лев Шлосберг* в суде - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Суд арестовал Шлосберга* по делу о фейках про ВС России
5 декабря, 20:11
 
РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала