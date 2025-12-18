https://ria.ru/20251218/kolbasa-2062807984.html
Врач назвала допустимую порцию колбасы
Врач назвала допустимую порцию колбасы - РИА Новости, 18.12.2025
Врач назвала допустимую порцию колбасы
Употреблять колбасу рекомендуется не чаще двух раз в неделю и небольшими порциями по 50-70 граммов, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и... РИА Новости, 18.12.2025
московская область (подмосковье)
РИА Новости: употреблять колбасу рекомендуется не чаще двух раз в день