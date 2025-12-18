Рейтинг@Mail.ru
04:27 18.12.2025
Врач назвала допустимую порцию колбасы
Употреблять колбасу рекомендуется не чаще двух раз в неделю и небольшими порциями по 50-70 граммов, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и... РИА Новости, 18.12.2025
Врач назвала допустимую порцию колбасы

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Употреблять колбасу рекомендуется не чаще двух раз в неделю и небольшими порциями по 50-70 граммов, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
"Колбаса - это продукт, который стоит рассматривать как исключение, а не как правило в здоровом рационе. Если совсем не можете отказаться, выбирайте вареную колбасу по ГОСТу, ешьте ее не чаще одного-двух раз в неделю небольшими порциями по 50-70 граммов и обязательно сочетая с большим количеством свежих овощей и цельнозерновым хлебом", - сказала Тен.
Врач пояснила, что овощи содержат клетчатку и антиоксиданты, которые могут частично нейтрализовать вредные вещества, содержащиеся в колбасе.
