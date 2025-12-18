Врач назвала допустимую порцию колбасы

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Употреблять колбасу рекомендуется не чаще двух раз в неделю и небольшими порциями по 50-70 граммов, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.