Таиланд и Камбоджа выразили готовность к миру, заявили в МИД КНР

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео и министр иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи Прак Сокхон в телефонном разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И выразили готовность к прекращению огня, говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР на официальном сайте.
Сообщается, что в четверг Ван И провел отдельные телефонные разговоры с главами внешнеполитических ведомств двух стран, в ходе которых стороны проинформировали китайского министра о последних событиях и "выразили готовность к деэскалации и прекращению огня".
"Китай как близкий друг и сосед Камбоджи и Таиланда меньше всего хочет видеть вооруженный конфликт между ними, глубоко скорбит по жертвам и пострадавшим в результате конфликта… Первоочередной задачей является принятие решения, скорейшее прекращение огня, своевременное прекращение потерь и восстановление взаимного доверия", - приводит ведомство заявление Ван И.
Ван И также отметил, что Китай настаивает на установлении мира и проведении переговоров и поддерживает посреднические усилия АСЕАН.
Главы внешнеполитических ведомств Таиланда и Камбоджи высоко оценили объективную позицию Китая и его посредничество в решении приграничного конфликта, ожидают, что Китай сыграет более важную роль в содействии деэскалации ситуации и восстановлении мира, говорится в заявлении китайского МИД.
Новый виток боевых действий в приграничных районах Таиланда и Камбоджи продолжается с 7 декабря. Армия Таиланда дала указание об эвакуации жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, и нанесли удары по военным объектам друг друга с применением авиации, РСЗО и ствольной артиллерии. а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.
Таиландский премьер Анутхин Чанвиракун объявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Камбоджи призвало мировое сообщество осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения" - декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя государствами и подписана обеими сторонами 26 октября в Куала-Лумпуре в присутствии лидеров США и Малайзии.