Таиланд и Камбоджа выразили готовность к миру, заявили в МИД КНР

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео и министр иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи Прак Сокхон в телефонном разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И выразили готовность к прекращению огня, говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР на официальном сайте.

Сообщается, что в четверг Ван И провел отдельные телефонные разговоры с главами внешнеполитических ведомств двух стран, в ходе которых стороны проинформировали китайского министра о последних событиях и "выразили готовность к деэскалации и прекращению огня".

"Китай как близкий друг и сосед Камбоджи Таиланда меньше всего хочет видеть вооруженный конфликт между ними, глубоко скорбит по жертвам и пострадавшим в результате конфликта… Первоочередной задачей является принятие решения, скорейшее прекращение огня, своевременное прекращение потерь и восстановление взаимного доверия", - приводит ведомство заявление Ван И.

Ван И также отметил, что Китай настаивает на установлении мира и проведении переговоров и поддерживает посреднические усилия АСЕАН.

Главы внешнеполитических ведомств Таиланда и Камбоджи высоко оценили объективную позицию Китая и его посредничество в решении приграничного конфликта, ожидают, что Китай сыграет более важную роль в содействии деэскалации ситуации и восстановлении мира, говорится в заявлении китайского МИД.

Новый виток боевых действий в приграничных районах Таиланда и Камбоджи продолжается с 7 декабря. Армия Таиланда дала указание об эвакуации жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, и нанесли удары по военным объектам друг друга с применением авиации, РСЗО и ствольной артиллерии. а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.