Таиланд и Камбоджа выразили готовность к миру, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 18.12.2025
16:51 18.12.2025
Таиланд и Камбоджа выразили готовность к миру, заявили в МИД КНР
Таиланд и Камбоджа выразили готовность к миру, заявили в МИД КНР
Таиланд и Камбоджа выразили готовность к миру, заявили в МИД КНР

МИД КНР: Таиланд и Камбоджа выразили готовность к прекращению огня

© AP Photo / Wason WanichakornПоследствия артиллерийского обстрела со стороны Камбоджи
Последствия артиллерийского обстрела со стороны Камбоджи - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Wason Wanichakorn
Последствия артиллерийского обстрела со стороны Камбоджи. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео и министр иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи Прак Сокхон в телефонном разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И выразили готовность к прекращению огня, говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР на официальном сайте.
Сообщается, что в четверг Ван И провел отдельные телефонные разговоры с главами внешнеполитических ведомств двух стран, в ходе которых стороны проинформировали китайского министра о последних событиях и "выразили готовность к деэскалации и прекращению огня".
Пляж Хуахин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Туроператоры не фиксируют сложностей при въезде в Таиланд
16 декабря, 13:17
"Китай как близкий друг и сосед Камбоджи и Таиланда меньше всего хочет видеть вооруженный конфликт между ними, глубоко скорбит по жертвам и пострадавшим в результате конфликта… Первоочередной задачей является принятие решения, скорейшее прекращение огня, своевременное прекращение потерь и восстановление взаимного доверия", - приводит ведомство заявление Ван И.
Ван И также отметил, что Китай настаивает на установлении мира и проведении переговоров и поддерживает посреднические усилия АСЕАН.
Главы внешнеполитических ведомств Таиланда и Камбоджи высоко оценили объективную позицию Китая и его посредничество в решении приграничного конфликта, ожидают, что Китай сыграет более важную роль в содействии деэскалации ситуации и восстановлении мира, говорится в заявлении китайского МИД.
Лодка на пляже Пхукета - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Посольство в Таиланде объяснило рост числа депортаций россиян
15 декабря, 12:09
Новый виток боевых действий в приграничных районах Таиланда и Камбоджи продолжается с 7 декабря. Армия Таиланда дала указание об эвакуации жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, и нанесли удары по военным объектам друг друга с применением авиации, РСЗО и ствольной артиллерии. а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.
Таиландский премьер Анутхин Чанвиракун объявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Камбоджи призвало мировое сообщество осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения" - декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя государствами и подписана обеими сторонами 26 октября в Куала-Лумпуре в присутствии лидеров США и Малайзии.
Люди покидают свои дома недалеко от границы с Таиландом в Камбодже - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Камбоджа должна первой объявить прекращение огня, заявил МИД Таиланда
15 декабря, 17:22
 
В миреКамбоджаКитайПрак СокхонВан И (политик)ТаиландОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
