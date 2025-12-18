МИД КНР: продажа США оружия Тайваню подрывает безопасность Китая

ПЕКИН, 18 дек - РИА Новости. Одобрение США продажи крупной партии вооружений Тайваню серьезно подрывает суверенитет и безопасность Китая, Пекин примет меры для своей защиты, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона ранее сообщило, что общая стоимость одобренных США к продаже Тайваню оружия, техники и военных услуг превышает 11 миллиардов долларов. В частности, речь идет о системах Javelin, беспилотных системах ALTIUS-700M и ALTIUS-600, запасных частях для вертолетов AH-1W SuperCobra, РСЗО HIMARS, самоходных артиллерийских установках M107A7, противотанковых ракетных комплексах TOW.
"США открыто объявили о масштабном плане по продаже Тайваню передовых вооружений, что серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, серьезно подрывает суверенитет, безопасность и территориальную целостность Китая", - заявил Го Цзякунь.
Он подчеркнул, что Пекин примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета, безопасности и территориальной целостности.
Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие Соединенных Штатов и острова, а также продажа руководством в Вашингтоне оружия Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.