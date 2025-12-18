Рейтинг@Mail.ru
Россия выходит из украинского кризиса более сильной страной, заявил Киселев - РИА Новости, 18.12.2025
12:02 18.12.2025 (обновлено: 12:24 18.12.2025)
Россия выходит из украинского кризиса более сильной страной, заявил Киселев
Россия выходит из украинского кризиса более сильной страной, заявил Киселев - РИА Новости, 18.12.2025
Россия выходит из украинского кризиса более сильной страной, заявил Киселев
Последствия украинского кризиса глобальны, но Россия выходит из них более сильной страной, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия... РИА Новости, 18.12.2025
россия
сша
москва
дмитрий киселев
владимир путин
евросоюз
россия, сша, москва, дмитрий киселев, владимир путин, евросоюз
Россия, США, Москва, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, Евросоюз
Россия выходит из украинского кризиса более сильной страной, заявил Киселев

Киселев: Россия выходит из последствий украинского кризиса более сильной страной

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Последствия украинского кризиса глобальны, но Россия выходит из них более сильной страной, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
В четверг в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит форсайт-форум "Глобальные последствия украинского кризиса", организованный мультимедийным изданием "Украина.ру".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Фраза Путина о "подсвинках" привела Запад в замешательство
11:57
"Последствия украинского кризиса действительно глобальны. Россия становится сильнее и выходит из него совершенно другой страной. Вчера президент (РФ Владимир Путин - ред.) сказал, что мы стали по-настоящему суверенными, потому что мы стоим на собственных ножках и оказываем глобальное воздействие, как это и положено в стране нашего формата и в стране с нашей историей", - сказал Киселев в ходе форума на сессии "Как остановить украинский неонацизм".
Он отметил, что Россия с уверенностью смотрит в будущее, несмотря на все прогнозы, тогда как Запад, по его словам, переживает катастрофу и утратил единство: между США и Европой, по его словам, складывается холодная война, а внутри ЕС нарастают серьезные разногласия.
"То есть "плана Б" нет, фактически Запад оставил Украину без денег и без идей. Потому что с деньгами была бы идея продолжения войны, а сейчас все это подвисло", - добавил Киселев.
При этом Киселев отметил, что Китай и Индия находят свое место в формирующемся многополярном мире и тесно взаимодействуют с Россией, которая, по его словам, является для них безусловной точкой опоры, в том числе благодаря поддержанию ею ядерного баланса с США, без которого не сложились бы современные позиции этих стран.
Он также поблагодарил главного редактора мультимедийного издания "Украина.ру" Искандера Хисамова за проведение мероприятия, отметив, что представленный форум - это "мозговая атака".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Европа доигралась: Россия готова к войне с НАТО
08:00
 
РоссияСШАМоскваДмитрий КиселевВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
