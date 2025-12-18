Рейтинг@Mail.ru
Адвокат объяснил, почему СБУ не сможет задержать Киркорова
01:45 18.12.2025 (обновлено: 04:58 18.12.2025)
Адвокат объяснил, почему СБУ не сможет задержать Киркорова
Адвокат объяснил, почему СБУ не сможет задержать Киркорова
украина, россия, филипп киркоров, дмитрий аграновский, владимир зеленский, служба безопасности украины
Украина, Россия, Филипп Киркоров, Дмитрий Аграновский, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины
Адвокат объяснил, почему СБУ не сможет задержать Киркорова

РИА Новости: СБУ не может задержать Киркорова из-за ошибок в базе розыска

Филипп Киркоров. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Орфографические ошибки в имени и отчестве российского певца Филиппа Киркорова в разыскной карточке СБУ формально указывают, что это другой человек, а значит и задержать его не могут, считает адвокат Дмитрий Аграновский.
Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы украинских органов власти сообщило, что СБУ объявила Киркорова в розыск, его данные внесены в базу розыска. При этом в имени и в отчестве Киркорова допущены ошибки, а также отсутствует фотография.
"СБУ с ошибками указала имя и отчество российского певца и нет фотографии, а это значит, что формально это совершенно другой человек. В любой стране, где уважают право, Киркорова не могут задержать. Но неизвестно, что стоит ожидать от Украины", — сказал адвокат.
Он также добавил, что такие ошибки — показательный пример того, насколько некомпетентны правоохранительные органы Украины.
Офис генерального прокурора Украины 28 октября сообщил, что Киркорову заочно было предъявлено обвинение. СБУ обвинила его в нарушении порядка въезда и выезда на новые российские территории якобы с целью "нанесения вреда национальным интересам Украины". Согласно данным базы розыска, информация о нем была внесена еще 30 октября, однако публичной она стала лишь сегодня.
Владимир Зеленский ранее подписал указ о лишении государственных наград Украины и званий 34 человек, в список вошел, в частности, и Филипп Киркоров. Также он уже десять лет находится в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
