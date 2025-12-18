https://ria.ru/20251218/kirkorov-2062798652.html
Адвокат объяснил, почему СБУ не сможет задержать Киркорова
украина
россия
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Орфографические ошибки в имени и отчестве российского певца Филиппа Киркорова в разыскной карточке СБУ формально указывают, что это другой человек, а значит и задержать его не могут, считает адвокат Дмитрий Аграновский.
Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы украинских органов власти сообщило, что СБУ
объявила Киркорова
в розыск, его данные внесены в базу розыска. При этом в имени и в отчестве Киркорова допущены ошибки, а также отсутствует фотография.
"СБУ с ошибками указала имя и отчество российского певца и нет фотографии, а это значит, что формально это совершенно другой человек. В любой стране, где уважают право, Киркорова не могут задержать. Но неизвестно, что стоит ожидать от Украины", — сказал адвокат.
Он также добавил, что такие ошибки — показательный пример того, насколько некомпетентны правоохранительные органы Украины
.
Офис генерального прокурора Украины 28 октября сообщил, что Киркорову заочно было предъявлено обвинение. СБУ обвинила его в нарушении порядка въезда и выезда на новые российские территории якобы с целью "нанесения вреда национальным интересам Украины". Согласно данным базы розыска, информация о нем была внесена еще 30 октября, однако публичной она стала лишь сегодня.
Владимир Зеленский
ранее подписал указ о лишении государственных наград Украины и званий 34 человек, в список вошел, в частности, и Филипп Киркоров. Также он уже десять лет находится в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ
, однако ни к каким последствиям это не привело.