СКА обыграл "Ак Барс" в регулярке
Хоккей
 
22:12 18.12.2025 (обновлено: 22:16 18.12.2025)
СКА обыграл "Ак Барс" в регулярке
СКА обыграл "Ак Барс" в регулярке
Петербургский СКА обыграл казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 18.12.2025
/20251218/lokomotiv-2063059041.html
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, санкт-петербург, восток, александр хмелевский, марат хайруллин, сергей плотников, ска (санкт-петербург), ак барс, спартак (москва), континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
СКА обыграл "Ак Барс" в регулярке

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Петербургский СКА обыграл казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
18 декабря 2025 • начало в 19:30
Завершен
СКА
3 : 2
Ак Барс
23:39 • Марат Хайруллин
(Валентин Зыков, Николай Голдобин)
44:11 • Матвей Поляков
52:27 • Сергей Плотников
(Егор Савиков, Марат Хайруллин)
15:50 • Александр Хмелевский
(Никита Лямкин, Семен Терехов)
57:45 • Mitchell Miller
(Никита Лямкин, Кирилл Семенов)
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Марат Хайруллин (24-я минута), Матвей Поляков (45) и Сергей Плотников (53). У "Ак Барса" отличились Александр Хмелевский (16) и Митчелл Миллер (58). Хоккеист СКА Николай Голдобин продлил свою результативную серию до пяти матчей, Хайруллин, Хмелевский, а также защитник армейцев Егор Савиков - до четырех встреч.
СКА, набрав 43 очка, занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. "Ак Барс" с 50 баллами идет вторым на Востоке.
В следующем матче СКА 20 декабря примет московский "Спартак", "Ак Барс" в этот же день сыграет в гостях с уфимским "Салаватом Юлаевым".
В другом матче игрового дня астанинский "Барыс" в гостях победил московское "Динамо" со счетом 4:2 (0:0, 1:1, 3:1).
Хоккей
 
Версия 2023.1 Beta
