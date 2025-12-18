СКА обыграл "Ак Барс" в регулярке

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Петербургский СКА обыграл казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
18 декабря 2025 • начало в 19:30
Завершен
23:39 • Марат Хайруллин
(Валентин Зыков, Николай Голдобин)
44:11 • Матвей Поляков
52:27 • Сергей Плотников
(Егор Савиков, Марат Хайруллин)
15:50 • Александр Хмелевский
(Никита Лямкин, Семен Терехов)
57:45 • Mitchell Miller
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Марат Хайруллин (24-я минута), Матвей Поляков (45) и Сергей Плотников (53). У "Ак Барса" отличились Александр Хмелевский (16) и Митчелл Миллер (58). Хоккеист СКА Николай Голдобин продлил свою результативную серию до пяти матчей, Хайруллин, Хмелевский, а также защитник армейцев Егор Савиков - до четырех встреч.
СКА, набрав 43 очка, занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. "Ак Барс" с 50 баллами идет вторым на Востоке.
В следующем матче СКА 20 декабря примет московский "Спартак", "Ак Барс" в этот же день сыграет в гостях с уфимским "Салаватом Юлаевым".