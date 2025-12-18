https://ria.ru/20251218/kamchatka-2062813866.html
Стоимость патента для трудовых мигрантов на Камчатке увеличится
Стоимость патента для трудовых мигрантов на Камчатке увеличится - РИА Новости, 18.12.2025
Стоимость патента для трудовых мигрантов на Камчатке увеличится
Стоимость патента на трудовую деятельность для иностранных граждан в Камчатском крае будет повышена с 2026 года с 9 тысяч до 14 тысяч рублей в месяц, сообщил... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T06:02:00+03:00
2025-12-18T06:02:00+03:00
2025-12-18T06:02:00+03:00
общество
камчатский край
камчатка
владимир солодов
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053942717_0:26:3551:2023_1920x0_80_0_0_af3cd516e1189928a0ff40606459f518.jpg
https://ria.ru/20251217/gosduma-2062509935.html
https://ria.ru/20251127/patent-2058021543.html
камчатский край
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053942717_410:0:3139:2047_1920x0_80_0_0_93a167cd0d475ac222655eec59f334f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, камчатский край, камчатка, владимир солодов, евразийский экономический союз
Общество, Камчатский край, Камчатка, Владимир Солодов, Евразийский экономический союз
Стоимость патента для трудовых мигрантов на Камчатке увеличится
Стоимость патента для мигрантов на Камчатке вырастет до 14 тысяч рублей в месяц
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 дек – РИА Новости.
Стоимость патента на трудовую деятельность для иностранных граждан в Камчатском крае будет повышена с 2026 года с 9 тысяч до 14 тысяч рублей в месяц, сообщил
губернатор Владимир Солодов.
"Повысим с 2026 года стоимость патента на трудовую деятельность на Камчатке
для иностранных граждан с 9 тысяч до 14 тысяч рублей. Приоритет при трудоустройстве должен отдаваться жителям края", — заявил Солодов
в своем Telegram-канале по итогам совещания по вопросам обеспечения правопорядка.
Глава региона назвал ряд других решений, направленных на ужесточение миграционной политики.
"Усилим контроль в сфере такси – правоохранительные органы увеличат количество проверок. Несмотря на существующие ограничения, фиксируем случаи нелегальной работы гражданами стран, не входящих в ЕАЭС
", — отметил Солодов.
По его словам, также прорабатываются меры по ужесточению ответственности за незаконную трудовую деятельность.
"Прорабатываем меры ужесточения ответственности за незаконную трудовую деятельность, а особенно в случаях, когда иностранные граждане работают не по тому виду деятельности, который указан в патенте", — добавил губернатор.
На совещании обсуждалась и социальная сфера. Глава региона сообщил, что рассматривается вопрос "совершенствования правил зачисления в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком".
Подводя итоги, Солодов обозначил общий принцип политики в этой сфере.
"Камчатка нуждается в кадрах, но нелегальным мигрантам нужно перекрыть все возможности на нашем рынке труда", — резюмировал он.