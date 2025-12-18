Стоимость патента для трудовых мигрантов на Камчатке увеличится

П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 дек – РИА Новости. Стоимость патента на трудовую деятельность для иностранных граждан в Камчатском крае будет повышена с 2026 года с 9 тысяч до 14 тысяч рублей в месяц, Стоимость патента на трудовую деятельность для иностранных граждан в Камчатском крае будет повышена с 2026 года с 9 тысяч до 14 тысяч рублей в месяц, сообщил губернатор Владимир Солодов.

"Повысим с 2026 года стоимость патента на трудовую деятельность на Камчатке для иностранных граждан с 9 тысяч до 14 тысяч рублей. Приоритет при трудоустройстве должен отдаваться жителям края", — заявил Солодов в своем Telegram-канале по итогам совещания по вопросам обеспечения правопорядка.

Глава региона назвал ряд других решений, направленных на ужесточение миграционной политики.

"Усилим контроль в сфере такси – правоохранительные органы увеличат количество проверок. Несмотря на существующие ограничения, фиксируем случаи нелегальной работы гражданами стран, не входящих в ЕАЭС ", — отметил Солодов.

По его словам, также прорабатываются меры по ужесточению ответственности за незаконную трудовую деятельность.

"Прорабатываем меры ужесточения ответственности за незаконную трудовую деятельность, а особенно в случаях, когда иностранные граждане работают не по тому виду деятельности, который указан в патенте", — добавил губернатор.

На совещании обсуждалась и социальная сфера. Глава региона сообщил, что рассматривается вопрос "совершенствования правил зачисления в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком".

Подводя итоги, Солодов обозначил общий принцип политики в этой сфере.