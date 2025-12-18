Рейтинг@Mail.ru
Стоимость патента для трудовых мигрантов на Камчатке увеличится - РИА Новости, 18.12.2025
06:02 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/kamchatka-2062813866.html
Стоимость патента для трудовых мигрантов на Камчатке увеличится
Стоимость патента для трудовых мигрантов на Камчатке увеличится - РИА Новости, 18.12.2025
Стоимость патента для трудовых мигрантов на Камчатке увеличится
Стоимость патента на трудовую деятельность для иностранных граждан в Камчатском крае будет повышена с 2026 года с 9 тысяч до 14 тысяч рублей в месяц, сообщил... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T06:02:00+03:00
2025-12-18T06:02:00+03:00
общество
камчатский край
камчатка
владимир солодов
евразийский экономический союз
камчатский край
камчатка
общество, камчатский край, камчатка, владимир солодов, евразийский экономический союз
Общество, Камчатский край, Камчатка, Владимир Солодов, Евразийский экономический союз
Стоимость патента для трудовых мигрантов на Камчатке увеличится

Стоимость патента для мигрантов на Камчатке вырастет до 14 тысяч рублей в месяц

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Российские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 дек – РИА Новости. Стоимость патента на трудовую деятельность для иностранных граждан в Камчатском крае будет повышена с 2026 года с 9 тысяч до 14 тысяч рублей в месяц, сообщил губернатор Владимир Солодов.
"Повысим с 2026 года стоимость патента на трудовую деятельность на Камчатке для иностранных граждан с 9 тысяч до 14 тысяч рублей. Приоритет при трудоустройстве должен отдаваться жителям края", — заявил Солодов в своем Telegram-канале по итогам совещания по вопросам обеспечения правопорядка.
Глава региона назвал ряд других решений, направленных на ужесточение миграционной политики.
"Усилим контроль в сфере такси – правоохранительные органы увеличат количество проверок. Несмотря на существующие ограничения, фиксируем случаи нелегальной работы гражданами стран, не входящих в ЕАЭС", — отметил Солодов.
По его словам, также прорабатываются меры по ужесточению ответственности за незаконную трудовую деятельность.
"Прорабатываем меры ужесточения ответственности за незаконную трудовую деятельность, а особенно в случаях, когда иностранные граждане работают не по тому виду деятельности, который указан в патенте", — добавил губернатор.
На совещании обсуждалась и социальная сфера. Глава региона сообщил, что рассматривается вопрос "совершенствования правил зачисления в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком".
Подводя итоги, Солодов обозначил общий принцип политики в этой сфере.
"Камчатка нуждается в кадрах, но нелегальным мигрантам нужно перекрыть все возможности на нашем рынке труда", — резюмировал он.
ОбществоКамчатский крайКамчаткаВладимир СолодовЕвразийский экономический союз
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
