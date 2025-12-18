Умер бывший руководитель Камчатки Дмитрий Качин

Рейтинг@Mail.ru
03:11 18.12.2025
Выдающийся руководитель Камчатки 60-80-х годов XX века Дмитрий Качин скончался в возрасте 96 лет, сообщил оргкомитет "100 лет комсомолу Камчатки". РИА Новости, 18.12.2025
камчатка, петропавловск-камчатский, ссср, кпсс
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, СССР, КПСС
Первый секретарь Камчатского областного комитета КПСС Дмитрий Качин.
Первый секретарь Камчатского областного комитета КПСС Дмитрий Качин.
© РИА Новости / Игорь Виноградов
Перейти в медиабанк
Первый секретарь Камчатского областного комитета КПСС Дмитрий Качин.. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 дек – РИА Новости. Выдающийся руководитель Камчатки 60-80-х годов XX века Дмитрий Качин скончался в возрасте 96 лет, сообщил оргкомитет "100 лет комсомолу Камчатки".
"Семнадцатого декабря 2025 года в 15.30 в возрасте 96 лет перестало биться сердце Качина Дмитрия Ивановича! Ушел из жизни замечательный человек, надежный товарищ и друг, выдающийся руководитель Камчатки 60-80-х годов", — говорится в пресс-релизе оргкомитета.
Качин родился 7 ноября 1929 года в селе Большая Речка Бурятской АССР. Его путь на Камчатку начался в 1954 году, после окончания Московского института рыбной промышленности и хозяйства, куда он был направлен по распределению.
"Дмитрия Ивановича на всех участках трудовой деятельности всегда отличали ответственное отношение к порученному делу, организаторский талант, умение работать с людьми", — отметили в оргкомитете.
Карьера Качина на полуострове, продолжавшаяся 32 года, была неразрывно связана с развитием региона. Он занимал ключевые посты: с 1965 года — первый секретарь Петропавловск-Камчатского горкома КПСС, с 1969 — председатель облисполкома, а с 1971 по 1986 год — первый секретарь Камчатского обкома партии. В годы его руководства, как отмечается, в области была создана прочная строительная база, развивалось сельское хозяйство, а рыбная промышленность ставила рекорды.
В 1986 году Качин был назначен чрезвычайным и полномочным послом СССР в Социалистической Республике Вьетнам, где проработал до 1991 года. После этого он, покинув Камчатку, продолжал поддерживать с ней связь, став одним из организаторов Камчатского землячества "Гамулы" в Москве. В 1999 году он был избран почетным гражданином Петропавловска-Камчатского.
"Вся жизнь Качина Дмитрия Ивановича — это яркий пример беззаветного служения Родине, избранному делу, верности своим идеалам и убеждениям", — подчеркивается в сообщении.
 
КамчаткаПетропавловск-КамчатскийСССРКПСС
 
 
