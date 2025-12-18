В Японии предложили расширить зону запрета полетов беспилотников

ТОКИО, 18 дек - РИА Новости. Национальное полицейское агентство Японии предлагает расширить зоны вокруг стратегически важных объектов, в которых запрещен полет беспилотников, до 1 тысячи метров на фоне усовершенствования технических возможностей дронов и связанной с этим террористической угрозы, следует из материалов экспертного совета, поступивших в распоряжение РИА Новости.

"С учетом скорости полета беспилотников и с точки зрения обеспечения необходимого времени на реагирование зону следует расширить до примерно 1 тысячи метров", - говорится в докладе.

В настоящее время полеты дронов запрещены над резиденцией премьер-министра, императорским дворцом, АЭС, аэропортами и объектами сил самообороны Японии . Радиус ограничений сейчас составляет 300 метров.

Правоохранительные органы также предлагают ввести практику временных ограничений на полеты беспилотников в районах проведения крупных международных мероприятий или церемоний с участием высокопоставленных лиц.

"Необходимо иметь возможность назначать объектами с аналогичными ограничениями площадки важных международных встреч с участием иностранных VIP, таких как саммит G7 ", - отмечается в документе.

В материалах экспертного совета подчеркивается, что технологический прогресс резко увеличил потенциальную угрозу, исходящую от беспилотников. Современные дроны способны развивать скорость до 150 километров в час, тогда как в 2016 году, когда принимался действующий закон, она составляла около 50 километров в час. Дальность передачи видеосигнала выросла с 200-300 метров до 10 километров, а грузоподъемность - до 30 килограммов.

"С учетом возможности прямых атак на охраняемые объекты с использованием беспилотников следует ввести прямую уголовную ответственность (за нарушения запрета на полеты - ред.)", - говорится в отчете.