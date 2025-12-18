https://ria.ru/20251218/itogi-2063054117.html
"Итоги года с Путиным" покажу девять федеральных каналов
"Итоги года с Путиным" покажу девять федеральных каналов
Девять федеральных телеканалов покажут в прямом эфире программу "Итоги года с Владимиром Путиным", выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.12.2025
Девять федеральных каналов покажут программу Итоги года с Путиным в прямом эфире