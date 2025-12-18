Рейтинг@Mail.ru
18.12.2025
13:44 18.12.2025
Исследование: бизнес-помощник ПСБ назван лучшим банковским чат-ботом
Исследование: бизнес-помощник ПСБ назван лучшим банковским чат-ботом
экономика
Экономика
Исследование: бизнес-помощник ПСБ назван лучшим банковским чат-ботом

Markswebb: "Катюша" от ПСБ для бизнеса признана лучшим банковским чат-ботом

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Бизнес-ассистент банка ПСБ "Катюша" четвертый год подряд признан лучшим на российском рынке банковских чат-ботов по результатам исследования консалтингового агентства Markswebb, сообщает пресс-служба банка.
"Катюша" лидирует по степени автоматизации операций и качеству разговорного интерфейса. На втором месте находится Точка, на третьем – Райффайзенбанк, на четвертом – СберБанк, на пятом - ВТБ, последнее принадлежит Альфа-Банку.
Старший вице-президент, руководитель блока развития и цифровизации ОПК ПСБ Алексей Захаров - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Алексей Захаров: ОПК и бизнес дополняют друг друга в разработке инноваций
10:00
В ходе исследования эксперты подтвердили, что "Катюша" от ПСБ — единственный бот для бизнеса, где предприниматели могут совершать полноценные финансовые действия без перехода в другие каналы дистанционно-банковского обслуживания, что уменьшает ошибки, снижает нагрузку на операторов и повышает доверие клиентов. Чат-бот умеет отправлять платежи, выставлять счета, делать выписки и показывать информацию по счету. Непосредственно в диалоге пользователи могут осуществлять переводы между своими счетами, оплату по QR и фото счета, а также проводить платежи по шаблонам.
Кроме того, чат-бот "Катюша" полностью закрывает консультационные вопросы по банковским сервисам и предпринимательской деятельности: от входа в банк до установки и настройки приложения.
Бизнес-ассистент решает не только финансовые вопросы предпринимателей, но и помогает с повседневными задачами, в частности, формирует карточки товаров для маркетплейсов, составляет вакансии и описания должностей для подбора персонала и создает контент для продвижения бизнеса в соцсетях.
"Банк ПСБ несколько лет подряд подтверждает лидерство на рынке ассистентов для предпринимателей, из года в год повышая уровень развития российского финтеха и степень интеграции искусственного интеллекта в бизнес-процессы. За 2025 год "Катюша" обработала более 200 тысяч запросов и помогла более 90 тысячам клиентов, обеспечив пользователям высокое качество клиентского опыта и всестороннюю поддержку", — отметил заместитель директора департамента электронного бизнеса малого и среднего предпринимательства ПСБ Дмитрий Шенберг, его слова приводит пресс-служба.
В 2025 году ПСБ внедрил в чат-бота для бизнеса технологию RAG, что позволило в восемь раз увеличить решение вопросов пользователей. В текстовый чат-бот были добавлены новые опции: в частности, бизнес-ассистента научили решать технические вопросы, связанные c торговым эквайрингом, предлагать оптимальный тарифный план при открытии счета, создавать контент-план для соцсетей и описание вакансий. Также ПСБ провел редизайн "Катюши": через образ русской красавицы в футуристичном костюме банк демонстрирует синергию национальной идентичности и новых технологий.
Деньги - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"ПСБ Благосостояние": Почти половина россиян отмечает рост личных доходов
Вчера, 14:24
 
Экономика
 
 
Заголовок открываемого материала