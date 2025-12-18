СМИ: в Испании при рейде произошли столкновения полиции с мигрантами

По данным газеты, речь идет о рейде на учебное заведение, которое мигранты незаконно занимали с 2023 года. В ходе операции в среду произошли столкновения между полицией и проживавшими в здании.

"В ходе выселения из старого института B9 в Бадалоне, начавшегося рано утром в среду,... люди бросали объекты в полицейских.... В здании располагались примерно 400 мигрантов", - сообщает газета, добавив, что в день полицейской операции в здании находились 180 человек.