03:03 18.12.2025
СМИ: в Испании при рейде произошли столкновения полиции с мигрантами
Полиция Испании совершила рейд на здание учебного заведения в городе Бадалона провинции Барселона, которое незаконно занимали 400 человек из стран Африки,... РИА Новости, 18.12.2025
в мире, испания, барселона (город), африка
В мире, Испания, Барселона (город), Африка
СМИ: в Испании при рейде произошли столкновения полиции с мигрантами

Vanguardia: в Испании при рейде произошли столкновения полиции с мигрантами

CC BY 2.0 / Michel Curi / Полиция Испании
Полиция Испании - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
CC BY 2.0 / Michel Curi /
Полиция Испании. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Полиция Испании совершила рейд на здание учебного заведения в городе Бадалона провинции Барселона, которое незаконно занимали 400 человек из стран Африки, операция закончилась столкновениями, сообщает газета Vanguardia.
По данным газеты, речь идет о рейде на учебное заведение, которое мигранты незаконно занимали с 2023 года. В ходе операции в среду произошли столкновения между полицией и проживавшими в здании.
Автомобиль испанской полиции - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Испании задержали мигранта, перелетевшего границу с Марокко на параплане
29 октября, 19:30
29 октября, 19:30
"В ходе выселения из старого института B9 в Бадалоне, начавшегося рано утром в среду,... люди бросали объекты в полицейских.... В здании располагались примерно 400 мигрантов", - сообщает газета, добавив, что в день полицейской операции в здании находились 180 человек.
Издание добавляет со ссылкой на полицию Каталонии, что в результате рейда были задержаны 17 человек за "нарушения иммиграционного законодательства".
Оккупация жилья является одной из проблем испанского общества, которая получила широкое распространение в королевстве в период экономического кризиса 2008 года. На тот момент Испания была социально-ориентированным государством, в котором был принят закон, защищающий права арендаторов жилья, попавших в трудную экономическую ситуацию. В результате этого резко возросло число окупасов (от испанского "okupas" - "захватчики") - людей, захватывающих пустующие дома и живущих там бесплатно.
Испанские полицейские - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Испании полиция освободила пять женщин из сексуального рабства
23 сентября, 18:28
23 сентября, 18:28
 
