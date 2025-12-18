Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные инвестиции россиян в 2025 году - РИА Новости, 18.12.2025
02:59 18.12.2025
Названы самые популярные инвестиции россиян в 2025 году
Названы самые популярные инвестиции россиян в 2025 году - РИА Новости, 18.12.2025
Названы самые популярные инвестиции россиян в 2025 году
Самыми популярными инвестициями россиян в 2025 году стали облигации и паевые инвестиционные фонды, рассказала РИА Новости руководитель отдела развития продуктов РИА Новости, 18.12.2025
2025
экономика, новый год
Экономика, Новый год
Названы самые популярные инвестиции россиян в 2025 году

РИА Новости: россияне в 2025 году чаще всего инвестировали в облигации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Самыми популярными инвестициями россиян в 2025 году стали облигации и паевые инвестиционные фонды, рассказала РИА Новости руководитель отдела развития продуктов УК "Альфа-Капитал" Анна Гондусова.
"2025 год стал годом облигаций: с началом цикла снижения ключевой ставки интерес инвесторов сместился в сторону инструментов с фиксированным доходом. Есть все предпосылки, что в 2026 году этот тренд сохранится", - сообщила она.
По ее словам, хотя Банк России и замедлил темпы снижения ключевой ставки, в будущем регулятор сможет смягчать политику быстрее. "Это значит, что пространство для роста в облигациях сохраняется в любом случае. В следующем году к интересу к рублёвым облигациям могут добавиться и валютные облигации", - уточнила она.
В центре внимания инвесторов по-прежнему остаются паевые инвестиционные фонды. В БПИФах и ОПИФах инвестору достаточно выбрать стратегию и управляющую компанию - управлением активов внутри фонда занимаются профессионалы, добавила Гондусова.
"Россияне также продолжали инвестировать в инструменты денежного рынка - через краткосрочные и среднесрочные депозиты, а также ПИФы денежного рынка. Однако часть средств из этих инструментов в течение года была перераспределена в пользу рублёвых облигаций", - заключила она.
Как начать инвестировать - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Инвестиции для начинающих: пошаговый план для стабильного дохода
5 декабря, 16:08
 
ЭкономикаНовый год
 
 
