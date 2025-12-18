Названы самые популярные инвестиции россиян в 2025 году

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Самыми популярными инвестициями россиян в 2025 году стали облигации и паевые инвестиционные фонды, рассказала РИА Новости руководитель отдела развития продуктов УК "Альфа-Капитал" Анна Гондусова.

"2025 год стал годом облигаций: с началом цикла снижения ключевой ставки интерес инвесторов сместился в сторону инструментов с фиксированным доходом. Есть все предпосылки, что в 2026 году этот тренд сохранится", - сообщила она.

По ее словам, хотя Банк России и замедлил темпы снижения ключевой ставки, в будущем регулятор сможет смягчать политику быстрее. "Это значит, что пространство для роста в облигациях сохраняется в любом случае. В следующем году к интересу к рублёвым облигациям могут добавиться и валютные облигации", - уточнила она.

В центре внимания инвесторов по-прежнему остаются паевые инвестиционные фонды. В БПИФах и ОПИФах инвестору достаточно выбрать стратегию и управляющую компанию - управлением активов внутри фонда занимаются профессионалы, добавила Гондусова.