Иноагента Зуеву* заочно осудили за публичное оправдание терроризма

"Восемнадцатого декабря 2025 года 2-й Восточный окружной военный суд заочно постановил обвинительный приговор в отношении Анны Зуевой* за публичное оправдание террористической деятельности, а также уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах", - говорится в сообщении.

"Суд по совокупности преступлений назначил Зуевой* наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений, комментариев и иных материалов, администрированием интернет-сайтов, форумов, каналов, чатов и групп с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", на срок 3 года", - отметили в пресс-службе.