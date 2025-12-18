Рейтинг@Mail.ru
Иноагента Зуеву* заочно осудили за публичное оправдание терроризма
06:19 18.12.2025
Иноагента Зуеву* заочно осудили за публичное оправдание терроризма
Иноагента Зуеву* заочно осудили за публичное оправдание терроризма - РИА Новости, 18.12.2025
Иноагента Зуеву* заочно осудили за публичное оправдание терроризма
Второй Восточный окружной военный суд заочно приговорил к шести годам колонии общего режима иноагента Анну Зуеву* за публичное оправдание терроризма, сообщила... РИА Новости, 18.12.2025
2025
Иноагента Зуеву* заочно осудили за публичное оправдание терроризма

Суд заочно осудил иноагента Зуеву за публичное оправдание терроризма

УЛАН-УДЭ, 18 дек - РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд заочно приговорил к шести годам колонии общего режима иноагента Анну Зуеву* за публичное оправдание терроризма, сообщила пресс-служба суда.
"Восемнадцатого декабря 2025 года 2-й Восточный окружной военный суд заочно постановил обвинительный приговор в отношении Анны Зуевой* за публичное оправдание террористической деятельности, а также уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах", - говорится в сообщении.
Установлено, что Зуева* 2 июня 2025 года в своем Telegram-канале, а также ютуб-канале опубликовала видеозапись одного из проукраинских каналов о совершенном 1 июня 2025 года с помощью беспилотников, оснащенных взрывчатыми веществами, террористическом акте - взрывах и поджогах на территории авиационного полка в Иркутской области, которые привели к уничтожению имущества воинской части. К видеозаписи она разместила одобряющие и оправдывающие теракт комментарии. Также Зуева*, будучи дважды привлеченной в течение 2025 года к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, находясь за пределами России, с апреля по июнь 2025 года в своих публичных каналах разместила материалы "без указания на то, что эти материалы (информация) произведены и (или) направлены иностранным агентом либо касаются деятельности такого агента".
"Суд по совокупности преступлений назначил Зуевой* наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений, комментариев и иных материалов, администрированием интернет-сайтов, форумов, каналов, чатов и групп с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", на срок 3 года", - отметили в пресс-службе.
Приговор в законную силу не вступил.
Журналистка из Бурятии Анна Зуева* в 2024 года признана иностранным агентом. Проживает за пределами России. По информации Минюста, она член фонда "Свободная Бурятия"** (включен в реестр иноагентов, запрещен в РФ).
* Физическое лицо, выполняющее функцию иноагентов
** Включен в реестр иноагентов, запрещен в России
