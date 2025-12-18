СМИ: найден самолет, потерявшийся 13 лет назад

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Авиакомпания Air India нашла самолет, который потеряла 13 лет назад, и теперь ей грозит крупный штраф, пишет британский таблоид Авиакомпания Air India нашла самолет, который потеряла 13 лет назад, и теперь ей грозит крупный штраф, пишет британский таблоид The Sun

"Авиакомпания Air India заявила, что в 2012 году потеряла один из своих самолетов в аэропорту Калькутты. Самолет, по-видимому, не числился в документах, пока аэропорт не связался с Air India с просьбой убрать Boeing 737-200", — говорится в статье.

Как утверждает издание, все это время лайнер стоял в аэропорту и о нем никто не вспоминал, пока его не потребовалось убрать.

Теперь авиакомпании выписали штраф за стоянку почти на десять миллионов рупий .

Как отмечает издание, сначала авиакомпания настаивала, что самолет ей не принадлежит, но внутренний аудит все же выявил, что этот Boeing 737-200 и есть пропавший в 2012 году. Со временем текучка кадров и пробелы в документации привели к тому, что самолет выпал из официальных документов.