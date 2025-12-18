https://ria.ru/20251218/indiya-2062815352.html
СМИ: найден самолет, потерявшийся 13 лет назад
СМИ: найден самолет, потерявшийся 13 лет назад - РИА Новости, 18.12.2025
СМИ: найден самолет, потерявшийся 13 лет назад
Авиакомпания Air India нашла самолет, который потеряла 13 лет назад, и теперь ей грозит крупный штраф, пишет британский таблоид The Sun. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T06:33:00+03:00
2025-12-18T06:33:00+03:00
2025-12-18T11:00:00+03:00
в мире
air india
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062841943_0:60:960:600_1920x0_80_0_0_7d06152d6ee899bb300906a23ef4268b.jpg
https://ria.ru/20241231/samolet-1992130713.html
https://ria.ru/20241230/proverki-1992040455.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062841943_41:0:920:659_1920x0_80_0_0_d01854cd352d0a5266e728629887b201.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, air india
СМИ: найден самолет, потерявшийся 13 лет назад
Sun: Air India нашла потерянный 13 лет назад самолет в аэропорту Калькутты
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Авиакомпания Air India нашла самолет, который потеряла 13 лет назад, и теперь ей грозит крупный штраф, пишет британский таблоид The Sun
.
"Авиакомпания Air India
заявила, что в 2012 году потеряла один из своих самолетов в аэропорту Калькутты. Самолет, по-видимому, не числился в документах, пока аэропорт не связался с Air India с просьбой убрать Boeing 737-200", — говорится в статье.
Как утверждает издание, все это время лайнер стоял в аэропорту и о нем никто не вспоминал, пока его не потребовалось убрать.
Теперь авиакомпании выписали штраф за стоянку почти на десять миллионов рупий.
Как отмечает издание, сначала авиакомпания настаивала, что самолет ей не принадлежит, но внутренний аудит все же выявил, что этот Boeing 737-200 и есть пропавший в 2012 году. Со временем текучка кадров и пробелы в документации привели к тому, что самолет выпал из официальных документов.
Первоначально самолет принадлежал Indian Airlines — другой государственной авиакомпании, которая объединилась с Air India в 2007 году. Затем его сдали в аренду индийской почтовой службе и переоборудовали в грузовой самолет, а в 2012-м сняли с регистрации.