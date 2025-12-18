Рейтинг@Mail.ru
СМИ: найден самолет, потерявшийся 13 лет назад - РИА Новости, 18.12.2025
06:33 18.12.2025 (обновлено: 11:00 18.12.2025)
СМИ: найден самолет, потерявшийся 13 лет назад
СМИ: найден самолет, потерявшийся 13 лет назад
Авиакомпания Air India нашла самолет, который потеряла 13 лет назад, и теперь ей грозит крупный штраф, пишет британский таблоид The Sun. РИА Новости, 18.12.2025
в мире, air india
СМИ: найден самолет, потерявшийся 13 лет назад

Sun: Air India нашла потерянный 13 лет назад самолет в аэропорту Калькутты

© Фото : Trinidade Gois/XСамолет Boeing 737-200 авиакомпании Air India, потерянный в аэропорту Калькутты
Самолет Boeing 737-200 авиакомпании Air India, потерянный в аэропорту Калькутты - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : Trinidade Gois/X
Самолет Boeing 737-200 авиакомпании Air India, потерянный в аэропорту Калькутты
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Авиакомпания Air India нашла самолет, который потеряла 13 лет назад, и теперь ей грозит крупный штраф, пишет британский таблоид The Sun.
"Авиакомпания Air India заявила, что в 2012 году потеряла один из своих самолетов в аэропорту Калькутты. Самолет, по-видимому, не числился в документах, пока аэропорт не связался с Air India с просьбой убрать Boeing 737-200", — говорится в статье.
Как утверждает издание, все это время лайнер стоял в аэропорту и о нем никто не вспоминал, пока его не потребовалось убрать.
Теперь авиакомпании выписали штраф за стоянку почти на десять миллионов рупий.
Как отмечает издание, сначала авиакомпания настаивала, что самолет ей не принадлежит, но внутренний аудит все же выявил, что этот Boeing 737-200 и есть пропавший в 2012 году. Со временем текучка кадров и пробелы в документации привели к тому, что самолет выпал из официальных документов.
Первоначально самолет принадлежал Indian Airlines — другой государственной авиакомпании, которая объединилась с Air India в 2007 году. Затем его сдали в аренду индийской почтовой службе и переоборудовали в грузовой самолет, а в 2012-м сняли с регистрации.
В мире Air India
 
 
