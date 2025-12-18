https://ria.ru/20251218/ikra-2062948495.html
Глава рыбзавода объяснил, почему Уиткоффу понравилась красная икра
Глава рыбзавода объяснил, почему Уиткоффу понравилась красная икра
Управляющий хабаровским "Восточным рыбокомбинатом" Дмитрий Вологжин сообщил РИА Новости, что красная икра на его предприятии производится без консервантов,... РИА Новости, 18.12.2025
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Управляющий хабаровским "Восточным рыбокомбинатом" Дмитрий Вологжин сообщил РИА Новости, что красная икра на его предприятии производится без консервантов, поэтому она могла впечатлить Стива Уиткоффа, попробовавшего ее во время обеда в московском ресторане.
В четверг минпромторг Хабаровского края
сообщал, что ящик красной лососевой икры, произведенной в Николаевском районе
на рыбокомбинате в поселке Чныррах, президенту США Дональду Трампу
передал главный переговорщик США Стив Уиткофф
. Именно этот деликатес, по информации министерства, Уиткофф попробовал на обеде в московском ресторане "Савва" перед тем, как отправиться на переговоры с российским президентом. Угощение произвело на Уиткоффа большое впечатление.
"У нас икорное производство - с момента, как рыба была в воде, до момента, когда икра стала соленой, проходит иногда всего три часа. То есть икра производится день в день. Сегодня рыба, сегодня из нее изъяли икру и приготовили продукт. Вот поэтому продукт без консервантов, он абсолютно натуральный. Вода, соль, икра. То есть икра подвергается шоковой заморозке, она хранится в замороженном виде при температуре минус 20", - сказал Вологжин.