Почти 400 тонн фальсифицированной икры выявлено за год в продаже в России - РИА Новости, 18.12.2025
05:28 18.12.2025
Почти 400 тонн фальсифицированной икры выявлено за год в продаже в России
Почти 400 тонн фальсифицированной икры выявлено за год в продаже в России
Маркировка позволила с сентября 2024 года выявить в России 367 тонн фальсифицированной икры, рассказал РИА Новости председатель совета директоров ЦРПТ, единого... РИА Новости, 18.12.2025
экономика
россия
астраханская область
камчатский край
михаил дубин
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
россия
астраханская область
камчатский край
экономика, россия, астраханская область, камчатский край, михаил дубин, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Россия, Астраханская область, Камчатский край, Михаил Дубин, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Почти 400 тонн фальсифицированной икры выявлено за год в продаже в России

РИА Новости: в РФ за год выявили почти 400 тонн фальсифицированной икры

Упаковка с красной икрой
Упаковка с красной икрой - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Упаковка с красной икрой. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Маркировка позволила с сентября 2024 года выявить в России 367 тонн фальсифицированной икры, рассказал РИА Новости председатель совета директоров ЦРПТ, единого оператора государственной маркировки "Честный знак", Михаил Дубин.
"Что касается икры, с сентября 2024 по ноябрь 2025 было выявлено 367 тонн икры с признаками фальсификата. Вся информация передана контрольно-надзорным органам. Это тоже достаточно большой объем", - сказал Дубин.
Россияне в этом году покупают красную икру по полкило
Россияне в этом году покупают красную икру по полкило
Вчера, 03:15
Он отметил, что больше всего фальсифицированной икры было обнаружено в Астраханской области - 111 тонн. На втором месте Камчатский край (60 тонн), а на третьем – Сахалинская область (55 тонн).
Как объяснил Дубин, маркировка рыбной продукции связана с учетом сырья.
"Если говорить об икре, то проводится сверка данных о заявленных объемах продукции между "Честным знаком" и "Меркурием" (система ветпрослеживаемости Россельхознадзора). Если разница объемов икры между системами превышает 2%, продукция не допускается в оборот. Та же интеграция реализована и в консервах с 1 декабря, только здесь разница объемов не должна превышать 5%", - добавил он.
Названы регионы с самой дешевой красной икрой в России
Названы регионы с самой дешевой красной икрой в России
12 декабря, 02:02
 
ЭкономикаРоссияАстраханская областьКамчатский крайМихаил ДубинФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
