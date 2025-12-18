Следующий год в Архангельской области станет Годом культуры Русского Севера

АРХАНГЕЛЬСК, 18 дек – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поддержал предложение общественников региона и объявил 2026-й Годом культуры Русского Севера, сообщила пресс-служба правительства региона.

"С таким предложением обратились к главе региона общественники на декабрьском заседании общественной палаты Архангельской области. Губернатор отметил, что Год культуры Русского Севера станет своевременным, содержательным и стратегически оправданным. 2026 год для Архангельской области будет наполнен важными событиями, которые носят общефедеральное значение", – говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что в следующем году будет отмечаться 880-летие Каргополя – одного из древнейших городов Русского Севера, уникального историко-культурного пространства. А также 90-летие со дня рождения Николая Рубцова – известного поэта, чьё творчество стало частью культурного кода Севера и всей страны.

И еще одно значимое событие – 100-летие Государственного академического Северного русского народного хора – коллектива, который на протяжении века прославляет Русский Север и Архангельскую область, сохраняет и передает новому поколению традиции и культуру.

Глава региона добавил, что Год культуры Русского Севера позволит системно поддержать мастеров, художников, исследователей, расширить культурные программы, укрепить межпоколенческие связи и вовлечь молодёжь в осмысление своего наследия. Эта инициатива органично сочетается с объявленным президентом РФ Годом единства народов России.

"Год культуры Русского Севера – это часть и основа духовно-нравственных ценностей, которые важно сохранять, это часть нашей государственной идентичности. Поэтому полностью поддерживаю предложение и предлагаю совместно работать над содержанием Года культуры Русского Севера", - сказал Цыбульский, слова которого приводятся в сообщении.