Следующий год в Архангельской области станет Годом культуры Русского Севера
Архангельская область
Архангельская область
 
12:56 18.12.2025
Следующий год в Архангельской области станет Годом культуры Русского Севера
Следующий год в Архангельской области станет Годом культуры Русского Севера - РИА Новости, 18.12.2025
Следующий год в Архангельской области станет Годом культуры Русского Севера
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поддержал предложение общественников региона и объявил 2026-й Годом культуры Русского Севера, сообщила... РИА Новости, 18.12.2025
архангельская область
общество
архангельская область
россия
север
александр цыбульский
архангельская область
россия
север
общество, архангельская область, россия, север, александр цыбульский
Архангельская область, Общество, Архангельская область, Россия, Север, Александр Цыбульский
Следующий год в Архангельской области станет Годом культуры Русского Севера

Год культуры Русского Севера объявили в Архангельской области

© РИА Новости / Евгений БиятовАлександр Цыбульский
Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Александр Цыбульский. Архивное фото
АРХАНГЕЛЬСК, 18 дек – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поддержал предложение общественников региона и объявил 2026-й Годом культуры Русского Севера, сообщила пресс-служба правительства региона.
"С таким предложением обратились к главе региона общественники на декабрьском заседании общественной палаты Архангельской области. Губернатор отметил, что Год культуры Русского Севера станет своевременным, содержательным и стратегически оправданным. 2026 год для Архангельской области будет наполнен важными событиями, которые носят общефедеральное значение", – говорится в сообщении.
Глава региона отметил, что в следующем году будет отмечаться 880-летие Каргополя – одного из древнейших городов Русского Севера, уникального историко-культурного пространства. А также 90-летие со дня рождения Николая Рубцова – известного поэта, чьё творчество стало частью культурного кода Севера и всей страны.
И еще одно значимое событие – 100-летие Государственного академического Северного русского народного хора – коллектива, который на протяжении века прославляет Русский Север и Архангельскую область, сохраняет и передает новому поколению традиции и культуру.
Глава региона добавил, что Год культуры Русского Севера позволит системно поддержать мастеров, художников, исследователей, расширить культурные программы, укрепить межпоколенческие связи и вовлечь молодёжь в осмысление своего наследия. Эта инициатива органично сочетается с объявленным президентом РФ Годом единства народов России.
"Год культуры Русского Севера – это часть и основа духовно-нравственных ценностей, которые важно сохранять, это часть нашей государственной идентичности. Поэтому полностью поддерживаю предложение и предлагаю совместно работать над содержанием Года культуры Русского Севера", - сказал Цыбульский, слова которого приводятся в сообщении.
Также на заседании общественной палаты Архангельской области подвели итоги Года поддержки и единства, под эгидой которого проходит 2025-й. По словам Цыбульского, это решение опиралось на понимание того, что в период серьёзных внешних и внутренних вызовов ключевым ресурсом становится способность общества действовать сообща, поддерживать друг друга и сохранять внутреннюю устойчивость.
Архангельская область
 
 
