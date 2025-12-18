Президент Грузии назвал отношения с ЕС неблагоприятными

ТБИЛИСИ, 18 дек - РИА Новости. Президент Грузии Михаил Кавелашвили в ходе официального визита в Белград констатировал неблагоприятные отношения Тбилиси с Евросоюзом.
"Существующие отношения между Грузией и ЕС являются неблагоприятными. Мы считаем, что отношение руководства евробюрократии к Грузии является несправедливым, часто происходят двойные стандарты и это не новое для нашего друга - Сербии. Не пройдет и месяца, чтобы Грузия не фигурировала на международной арене с точки зрения развития, это касается экономики, прозрачности, судебной систем", - в частности, сказал Кавелашвили на совместном брифинге со своим сербским коллегой Александром Вучичем.
Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста. Страны ЕС, в свою очередь, критикуют политику грузинских властей за откат демократии и антизападную риторику.
Кроме того, президент Грузии заявил о важности развития отношений между Тбилиси и Белградом, в том числе в экономической сфере. "Мы должны сделать всё, чтобы между нами было больше тесных отношений... Вы говорили о новых инициативах, которые, я уверен, будут иметь больше возможностей, после того как я проведу разговор со своей командой... Речь шла о производстве оружия, вы говорили о сельском хозяйстве. Весь мир знает, что Грузия - один из важнейших регионов в сельском хозяйстве", - в частности, сказал Кавелашвили на брифинге с Вучичем.
ЕС принимает абсурдные решения в отношении Грузии, заявил Кобахидзе
12 декабря, 16:58