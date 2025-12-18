https://ria.ru/20251218/gruppa-2062901996.html
Кировские власти помогут пострадавшим от застройщика индивидуальных домов
Кировские власти помогут пострадавшим от застройщика индивидуальных домов
Рабочую группу для помощи пострадавшим от недобросовестного застройщика индивидуальных домов создадут в Кировской области до конца года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.12.2025
кировская область
Кировские власти помогут пострадавшим от застройщика индивидуальных домов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек – РИА Новости. Рабочую группу для помощи пострадавшим от недобросовестного застройщика индивидуальных домов создадут в Кировской области до конца года, сообщает пресс-служба правительства региона.
По поручению губернатора Кировской области Александра Соколова, к которому обратились кировчане в ходе прямой линии, в министерстве строительства региона прошла встреча с пострадавшими от действий застройщика в сфере индивидуального жилищного строительства. Во встрече также приняли участие представители Госстройнадзора региона и областной прокуратуры.
"На сегодня в минстрое Кировской области 7 заявлений от граждан, которые взяли ипотеку на строительство индивидуальных домов и заказали работы у застройщика ИП Лаптев А.А., аккредитованного банками. По мнению граждан, это должно было обезопасить заказчиков. Однако застройщик выполнил лишь ряд работ, получил перечисленные банком средства и, не завершив строительство, остановил работы. В результате многие из домов на сегодняшний день так и не были построены, а покупатели остались с недостроями и ипотечными кредитами, которые они должны выплачивать банкам", - говорится в сообщении.
Кроме того, по условиям заключенных договоров за непередачу банкам в залог домов граждане обязаны выплачивать неустойку, а также увеличивается процентная ставка по кредитам.
"На сегодня нет ни федерального, ни регионального законодательства для разрешения этой ситуации, но пострадавшие нуждаются в помощи, поэтому до конца года будет создана рабочая группа, в которую войдут представители министерства строительства, министерства юстиции, строительного надзора, УМВД России по Кировской области, а также депутаты законодательного собрания", - приводятся в публикации слова министра строительства региона Михаила Скокова.
Он подчеркнул, что рабочая группа постарается выработать меры поддержки граждан - например, по оказанию юридической помощи, а в перспективе будет инициировать создание необходимой законодательной базы.