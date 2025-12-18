Рейтинг@Mail.ru
Кировские власти помогут пострадавшим от застройщика индивидуальных домов - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
13:15 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/gruppa-2062901996.html
Кировские власти помогут пострадавшим от застройщика индивидуальных домов
Кировские власти помогут пострадавшим от застройщика индивидуальных домов - РИА Новости, 18.12.2025
Кировские власти помогут пострадавшим от застройщика индивидуальных домов
Рабочую группу для помощи пострадавшим от недобросовестного застройщика индивидуальных домов создадут в Кировской области до конца года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T13:15:00+03:00
2025-12-18T13:15:00+03:00
кировская область
жилье
кировская область
александр соколов
госстройнадзор
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579796690_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_1b176cb9a6c411a7a95fb4629c3e3413.jpg
https://ria.ru/20251211/puteprovod-2061432870.html
https://ria.ru/20251211/gubernator-2061322613.html
кировская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579796690_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_499b559e5561c7acac53f162c78dc7a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, кировская область, александр соколов, госстройнадзор, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Кировская область, Жилье, Кировская область, Александр Соколов, Госстройнадзор, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Кировские власти помогут пострадавшим от застройщика индивидуальных домов

В Кировской области создадут группу для помощи пострадавшим от застройщика

© РИА Новости / Виталий ТимкивСтроительство жилых домов
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Строительство жилых домов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек – РИА Новости. Рабочую группу для помощи пострадавшим от недобросовестного застройщика индивидуальных домов создадут в Кировской области до конца года, сообщает пресс-служба правительства региона.
По поручению губернатора Кировской области Александра Соколова, к которому обратились кировчане в ходе прямой линии, в министерстве строительства региона прошла встреча с пострадавшими от действий застройщика в сфере индивидуального жилищного строительства. Во встрече также приняли участие представители Госстройнадзора региона и областной прокуратуры.
Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Путепровод отремонтировали в Кирово-Чепецке на 8 месяцев раньше срока
11 декабря, 16:38
"На сегодня в минстрое Кировской области 7 заявлений от граждан, которые взяли ипотеку на строительство индивидуальных домов и заказали работы у застройщика ИП Лаптев А.А., аккредитованного банками. По мнению граждан, это должно было обезопасить заказчиков. Однако застройщик выполнил лишь ряд работ, получил перечисленные банком средства и, не завершив строительство, остановил работы. В результате многие из домов на сегодняшний день так и не были построены, а покупатели остались с недостроями и ипотечными кредитами, которые они должны выплачивать банкам", - говорится в сообщении.
Кроме того, по условиям заключенных договоров за непередачу банкам в залог домов граждане обязаны выплачивать неустойку, а также увеличивается процентная ставка по кредитам.
"На сегодня нет ни федерального, ни регионального законодательства для разрешения этой ситуации, но пострадавшие нуждаются в помощи, поэтому до конца года будет создана рабочая группа, в которую войдут представители министерства строительства, министерства юстиции, строительного надзора, УМВД России по Кировской области, а также депутаты законодательного собрания", - приводятся в публикации слова министра строительства региона Михаила Скокова.
Он подчеркнул, что рабочая группа постарается выработать меры поддержки граждан - например, по оказанию юридической помощи, а в перспективе будет инициировать создание необходимой законодательной базы.
Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Кировский губернатор принял участие в работе комиссии Госсовета по кадрам
11 декабря, 11:38
 
Кировская областьЖильеКировская областьАлександр СоколовГосстройнадзорМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала