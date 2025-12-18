https://ria.ru/20251218/gosduma-2063072684.html
Якушев рассказал о ротации в Госдуме после выборов депутатов в 2026 году
Якушев рассказал о ротации в Госдуме после выборов депутатов в 2026 году - РИА Новости, 19.12.2025
Якушев рассказал о ротации в Госдуме после выборов депутатов в 2026 году
Ротация депутатского корпуса по итогом выборов в Госдуму в 2026 году будет серьезная, заявил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-18T23:56:00+03:00
2025-12-18T23:56:00+03:00
2025-12-19T01:26:00+03:00
владимир якушев
госдума рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974573932_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_076a9a1980032e5788f2165d28b67810.jpg
https://ria.ru/20251218/rossiya-2063064520.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974573932_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_2bfcf0582572613b234beaf63cd626f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир якушев, госдума рф, единая россия
Владимир Якушев, Госдума РФ, Единая Россия
Якушев рассказал о ротации в Госдуме после выборов депутатов в 2026 году
Якушев: ротация депутатского корпуса по итогам выборов в Госдуму будет серьезная
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ротация депутатского корпуса по итогом выборов в Госдуму в 2026 году будет серьезная, заявил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев.
"Обновление будет большое, большая избирательная кампания. Депутатский корпус, конечно, поменяется, учитывая ту динамику, которая у нас есть по 2024-2025 году, там обновление депутатского корпуса идет под 75% на уровне заксобраний, административных центров. Что касается Государственной думы - ротация будет серьезная", - сказал он журналистам.
Секретарь Генсовета ЕР
заявил, что депутаты, активно занимающиеся законотворческой деятельностью, должны остаться в Госдуме
, чтобы была преемственность, чтобы профессионалы продолжили выполнять свою работу.
Выборы депутатов Государственной думы пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года.