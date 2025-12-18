Рейтинг@Mail.ru
Якушев рассказал о ротации в Госдуме после выборов депутатов в 2026 году
23:56 18.12.2025 (обновлено: 01:26 19.12.2025)
Якушев рассказал о ротации в Госдуме после выборов депутатов в 2026 году
Ротация депутатского корпуса по итогом выборов в Госдуму в 2026 году будет серьезная, заявил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев. РИА Новости, 19.12.2025
владимир якушев, госдума рф, единая россия
Владимир Якушев, Госдума РФ, Единая Россия
© Фото : Совет Федерации
© Фото : Совет Федерации
Владимир Якушев. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ротация депутатского корпуса по итогом выборов в Госдуму в 2026 году будет серьезная, заявил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев.
"Обновление будет большое, большая избирательная кампания. Депутатский корпус, конечно, поменяется, учитывая ту динамику, которая у нас есть по 2024-2025 году, там обновление депутатского корпуса идет под 75% на уровне заксобраний, административных центров. Что касается Государственной думы - ротация будет серьезная", - сказал он журналистам.
Секретарь Генсовета ЕР заявил, что депутаты, активно занимающиеся законотворческой деятельностью, должны остаться в Госдуме, чтобы была преемственность, чтобы профессионалы продолжили выполнять свою работу.
Выборы депутатов Государственной думы пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года.
Юрий Воробьев - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Воробьева вице-спикером могут вновь избрать вице-спикером Совфеда
Владимир Якушев
Госдума РФ
Единая Россия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
