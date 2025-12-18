Якушев рассказал о ротации в Госдуме после выборов депутатов в 2026 году

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ротация депутатского корпуса по итогом выборов в Госдуму в 2026 году будет серьезная, заявил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев.

"Обновление будет большое, большая избирательная кампания. Депутатский корпус, конечно, поменяется, учитывая ту динамику, которая у нас есть по 2024-2025 году, там обновление депутатского корпуса идет под 75% на уровне заксобраний, административных центров. Что касается Государственной думы - ротация будет серьезная", - сказал он журналистам.