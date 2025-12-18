Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили запретить детям создавать аккаунты в соцсетях
20:14 18.12.2025
В Госдуме предложили запретить детям создавать аккаунты в соцсетях
В Госдуме предложили запретить детям создавать аккаунты в соцсетях
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить создавать аккаунты в социальных сетях детям до 16 лет. РИА Новости, 18.12.2025
В Госдуме предложили запретить детям создавать аккаунты в соцсетях

В Госдуме предложили запретить создавать аккаунты в соцсетях детям до 16 лет

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить создавать аккаунты в социальных сетях детям до 16 лет.
«
"Считаю, что до 16 лет дети не должны иметь свои аккаунты в социальных сетях. Доступ туда должен быть строго ограничен. Считаю, что также нужно пересмотреть стандарты и нормы "родительского контроля", которые не соответствуют действительности и которые дети без труда обходят для просмотра социально опасного контента", - сказал он РИА Новости.
Хамзаев считает, что в некоторых социальных сетях ребенка ничего не ждет, кроме "буллинга и разжигания межнациональной и межконфессиональной розни".
"В социальных сетях, мессенджерах нет никакого контроля, об этом мы говорим не первый год: Роскомнадзор блокирует запрещенный контент, специализированные службы выявляют новые угрозы. Но вопрос сегодня: сделать так, чтобы наши дети были ограждены от деструктива", - подчеркнул парламентарий.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Мошенники начали скупать аккаунты школьников в соцсетях, предупредили в ГД
Общество
 
 
