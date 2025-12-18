В Госдуме предложили запретить детям создавать аккаунты в соцсетях

«

"Считаю, что до 16 лет дети не должны иметь свои аккаунты в социальных сетях. Доступ туда должен быть строго ограничен. Считаю, что также нужно пересмотреть стандарты и нормы "родительского контроля", которые не соответствуют действительности и которые дети без труда обходят для просмотра социально опасного контента", - сказал он РИА Новости.