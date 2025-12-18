https://ria.ru/20251218/gosduma-2063049601.html
В Госдуме предложили запретить детям создавать аккаунты в соцсетях
В Госдуме предложили запретить детям создавать аккаунты в соцсетях - РИА Новости, 18.12.2025
В Госдуме предложили запретить детям создавать аккаунты в соцсетях
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить создавать аккаунты в социальных сетях детям до 16 лет. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T20:14:00+03:00
2025-12-18T20:14:00+03:00
2025-12-18T20:14:00+03:00
общество
султан хамзаев
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985722417_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4d19fed78d9560b0d4cd6d30881affd2.jpg
https://ria.ru/20250225/gosduma-2001390813.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985722417_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_bebf6150cefb25e36130161c563ad4b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, султан хамзаев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф
Общество, Султан Хамзаев, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ
В Госдуме предложили запретить детям создавать аккаунты в соцсетях
В Госдуме предложили запретить создавать аккаунты в соцсетях детям до 16 лет