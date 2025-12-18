Рейтинг@Mail.ru
18.12.2025

За авторизацию через иностранные сервисы могут начать штрафовать
16:40 18.12.2025
За авторизацию через иностранные сервисы могут начать штрафовать
За авторизацию через иностранные сервисы могут начать штрафовать
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов для владельцев сайтов за авторизацию пользователей через иностранные... РИА Новости, 18.12.2025
За авторизацию через иностранные сервисы могут начать штрафовать

Здание Государственной Думы РФ
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов для владельцев сайтов за авторизацию пользователей через иностранные сервисы.
Законопроектом вводятся штрафы за неисполнение владельцем сайта обязанности проводить авторизацию в отношении пользователей, находящихся на территории РФ, в случае, если такая обязанность предусмотрена законом. Проектируемые штрафы за данное правонарушение составляют до 20 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 700 тысяч рублей для юридических лиц.
Как ранее пояснил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, в законопроекте о наказании для владельцев российских сайтов за неправильную авторизацию пользователей речь идёт о введении штрафов за использование иностранной авторизации, в том числе зарубежной почты.
Также предусматривается, что применение владельцем сайта, информационной системы или программы рекомендательных технологий, которые нарушают права и законные интересы граждан и организаций, а также применение технологий в целях предоставления информации с нарушением законодательства РФ может повлечь наложение штрафа на граждан в размере до 20 тысяч рублей, на должностных лиц в размере до 50 тысяч рублей и на юридических лиц - до 70 тысяч рублей.
Такая же ответственность устанавливается за предоставление владельцем ресурса информации без информирования пользователей о применении на данном сайте рекомендательных технологий, а также неразмещение владельцем информационного ресурса, на котором применяются рекомендательные технологии, документа, устанавливающего правила применения рекомендательных технологий, адреса электронной почты и своих фамилии и инициалов для физического лица или наименования для юридического лица.
Повторное совершение данных правонарушений предлагается наказывать штрафом в размере до 1,4 миллиона рублей.
Также вводится ответственность в размере до 1,4 миллиона рублей за неисполнение владельцем информационного ресурса требований о прекращении предоставления информации с применением рекомендательных технологий. Повторное совершение правонарушения предлагается наказывать штрафом до 2,8 миллионов рублей.
Клавиатура - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Использовать для входа на сайты иностранную почту законно, пояснили в ГД
17 ноября, 23:04
