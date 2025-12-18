Госдума приняла в первом чтении проект о платформе "ГосТех"

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о создании и развитии информационных систем на платформе "ГосТех".

Правительство РФ внесло соответствующий проект в Госдуму в ноябре.

Согласно тексту сопроводительных документов, платформа "ГосТех" определяется как совокупность инфраструктуры платформы "ГосТех" и сервисов платформы "ГосТех", обеспечение предоставления которых участникам платформы "ГосТех" осуществляет координатор платформы "ГосТех" в целях создания, развития и эксплуатации информационных систем.