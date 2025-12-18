https://ria.ru/20251218/gosduma-2062957084.html
Госдума приняла в первом чтении проект о платформе "ГосТех"
Госдума приняла в первом чтении проект о платформе "ГосТех" - РИА Новости, 18.12.2025
Госдума приняла в первом чтении проект о платформе "ГосТех"
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о создании и развитии информационных систем на платформе "ГосТех". РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T16:05:00+03:00
2025-12-18T16:05:00+03:00
2025-12-18T16:05:00+03:00
технологии
россия
госдума рф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
https://ria.ru/20251124/gosduma-2057184694.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, госдума рф, экономика
Технологии, Россия, Госдума РФ, Экономика
Госдума приняла в первом чтении проект о платформе "ГосТех"
Госдума одобрила в первом чтении проект о создании систем на платформе "ГосТех"
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о создании и развитии информационных систем на платформе "ГосТех".
Правительство РФ
внесло соответствующий проект в Госдуму
в ноябре.
Согласно тексту сопроводительных документов, платформа "ГосТех" определяется как совокупность инфраструктуры платформы "ГосТех" и сервисов платформы "ГосТех", обеспечение предоставления которых участникам платформы "ГосТех" осуществляет координатор платформы "ГосТех" в целях создания, развития и эксплуатации информационных систем.
Добавляется, что платформа объединит инфраструктуру и сервисы для органов власти всех уровней, что позволит повысить эффективность использования бюджетных средств и поддержать разработку отечественных IT-решений.