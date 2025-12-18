Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о компенсации за отсутствие мест в детсаду - РИА Новости, 18.12.2025
15:59 18.12.2025
В Госдуму внесли проект о компенсации за отсутствие мест в детсаду
В Госдуму внесли проект о компенсации за отсутствие мест в детсаду - РИА Новости, 18.12.2025
В Госдуму внесли проект о компенсации за отсутствие мест в детсаду
Законопроект о ежемесячной компенсационной выплате семьям с детьми, которым не предоставлено место в муниципальном детском саду, внесен в Госдуму, документ... РИА Новости, 18.12.2025
В Госдуму внесли проект о компенсации за отсутствие мест в детсаду

В Госдуму внесли проект о выплатах семьям с детьми, не получившим мест в детсаду

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Законопроект о ежемесячной компенсационной выплате семьям с детьми, которым не предоставлено место в муниципальном детском саду, внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами проекта закона выступила группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым ("Новые люди").
«
"Законопроектом предлагается обязать органы власти всех субъектов Российской Федерации выплачивать родителям ежемесячную компенсацию за период, пока ребенку не предоставлено место в государственном или муниципальном детском саду по причине отсутствия мест", - подчёркивается в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы инициативы отмечают, что такие меры приняты лишь в меньшинстве субъектов Российской Федерации, а в большинстве субъектов подобные компенсации отсутствуют вовсе.
"Введение единого федерального стандарта такой выплаты позволит устранить текущий дисбаланс в обеспечении семей финансовой поддержкой и гарантировать всем равные условия. Размер и порядок предоставления ежемесячной выплаты будут установлены законодательством субъектов Российской Федерации", - заключается в документе.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
В Госдуму внесут проект о выплате семьям с детьми к 1 сентября
25 августа, 01:08
 
