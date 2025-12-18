В Госдуму внесли проект о компенсации за отсутствие мест в детсаду

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Законопроект о ежемесячной компенсационной выплате семьям с детьми, которым не предоставлено место в муниципальном детском саду, внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами проекта закона выступила группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым ("Новые люди").
"Законопроектом предлагается обязать органы власти всех субъектов Российской Федерации выплачивать родителям ежемесячную компенсацию за период, пока ребенку не предоставлено место в государственном или муниципальном детском саду по причине отсутствия мест", - подчёркивается в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы инициативы отмечают, что такие меры приняты лишь в меньшинстве субъектов Российской Федерации, а в большинстве субъектов подобные компенсации отсутствуют вовсе.
"Введение единого федерального стандарта такой выплаты позволит устранить текущий дисбаланс в обеспечении семей финансовой поддержкой и гарантировать всем равные условия. Размер и порядок предоставления ежемесячной выплаты будут установлены законодательством субъектов Российской Федерации", - заключается в документе.
