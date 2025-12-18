Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон о поддержке волонтерства и благотворительности - РИА Новости, 18.12.2025
15:29 18.12.2025
Госдума приняла закон о поддержке волонтерства и благотворительности
Госдума приняла закон о поддержке волонтерства и благотворительности - РИА Новости, 18.12.2025
Госдума приняла закон о поддержке волонтерства и благотворительности
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предусматривается, что в коллективный договор в качестве... РИА Новости, 18.12.2025
общество
россия
госдума рф
россия
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Госдума приняла закон о поддержке волонтерства и благотворительности

ГД приняла закон о поддержке работодателями волонтерства и благотворительности

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предусматривается, что в коллективный договор в качестве обязательства работников и работодателя может быть включен пункт о поддержке волонтерства и благотворительной деятельности.
Закон направлен на нормативную правовую регламентацию возможности включения в коллективный договор условия о поддержке волонтерства и благотворительной деятельности. Введение возможности в коллективном договоре поддержки благотворительности и волонтерства будет являться мерой, применяемой работодателем добровольно с учетом производственных возможностей и финансово-экономического положения.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Госдума приняла законы об отмене ежегодных деклараций чиновников
Вчера, 14:56
Такое решение, по мнению авторов проекта, будет способствовать дальнейшему развитию благотворительности и волонтерского движения в России и достижению национальной цели, определенной указом президента РФ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".
Кроме того, принятыми к проекту поправками устанавливается, что, если гражданин назначается на должность по решению президента РФ, то в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы не требуются: согласие комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, сообщение сведений о последнем месте службы новому работодателю, а также уведомление бывшего нанимателя о заключении трудового договора.
Уточняются и основания увольнения работника в случае невыполнения им установленных антикоррупционных требований - в случае непредставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предусмотренных ФЗ "О противодействии коррупции", и сведений о расходах, предусмотренных действующим законодательством, представления заведомо неполных сведений.
Также принятой нормой предусматривается, что лицо, поступающее на должность руководителя государственного (муниципального) учреждения, и руководитель государственного (муниципального) учреждения обязаны будут представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Законом уточняется, что работники государственных корпораций, публично-правовых компаний, государственных компаний обязаны будут представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения о расходах, предусмотренные ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", в случаях, установленных данными федеральными законами.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Госдуму внесли проект о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей
Вчера, 14:51
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
