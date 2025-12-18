Рейтинг@Mail.ru
14:56 18.12.2025 (обновлено: 15:25 18.12.2025)
Госдума приняла законы об отмене ежегодных деклараций чиновников
политика, госдума рф, василий пискарев
Политика, Госдума РФ, Василий Пискарев
Госдума приняла законы об отмене ежегодных деклараций чиновников

Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроекты об отмене ежегодных деклараций чиновников в пользу деклараций, которые будут подаваться при возникновении конкретных оснований.
При этом обязательное декларирование сохранится при поступлении на службу, приеме на работу в отдельные организации и при назначении на государственные или муниципальные должности.
Законом о совершенствовании системы декларирования доходов чиновников предлагается отходить от ежегодных деклараций чиновников к декларациям при возникновении конкретных оснований.
В том числе обязательное декларирование сохраняется при совершении сделок по приобретению имущества на сумму, превышающую общий трёхгодовой доход чиновника, супруги и несовершеннолетних детей.
Также устанавливается норма об обязательном предоставлении деклараций госслужащими при их переводе в другой орган власти.
Также Госдума приняла закон, который направлен на совершенствование порядка представления членом правительства Российской Федерации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В частности, устанавливается, что сведения будут представляться при назначении члена правительства на должность, а в случае, если представление сведений при назначении невозможно, - в течение четырех месяцев со дня назначения. Также сведения будут предоставляться в случае возникновения у члена правительства оснований для представления сведений о расходах в соответствии с законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".
Глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отмечал, что законы направлены на совершенствование антикоррупционной деятельности, а главная цель - сделать систему декларирования доходов, расходов и контроля за имуществом чиновников более эффективной, повысить оперативность антикоррупционных проверок и принимаемых мер, переведя их из периодического в режим непрерывного контроля.
